https://ria.ru/20211018/pozhar-1754975320.html

В Кронштадте три человека погибли при пожаре

В Кронштадте три человека погибли при пожаре - РИА Новости, 18.10.2021

В Кронштадте три человека погибли при пожаре

Три человека погибли при пожаре в квартире в Кронштадте, сообщает ГУМЧС по Санкт-Петербургу. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T09:36

2021-10-18T09:36

2021-10-18T09:36

происшествия

санкт-петербург

кронштадт

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в квартире в Кронштадте, сообщает ГУМЧС по Санкт-Петербургу.Пожар произошел в 03.28 мск в двухкомнатной квартире на втором этаже четырехэтажного дома на улице Пролетарской. Выгорела комната площадью 15 квадратных метров. В 04.16 пожар был ликвидирован."Из горящей квартиры были эвакуированы двое мужчин и женщина. Спасти их не удалось: прибывшие медики констатировали смерть", - говорится в сообщении.Спасатели также эвакуировали из соседних квартир 12 человек.Причины и обстоятельства произошедшего установят дознаватели, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20211015/kuzbass-1754772506.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, кронштадт