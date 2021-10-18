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В Кронштадте три человека погибли при пожаре
В Кронштадте три человека погибли при пожаре - РИА Новости, 18.10.2021
В Кронштадте три человека погибли при пожаре
Три человека погибли при пожаре в квартире в Кронштадте, сообщает ГУМЧС по Санкт-Петербургу. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T09:36
2021-10-18T09:36
происшествия
санкт-петербург
кронштадт
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в квартире в Кронштадте, сообщает ГУМЧС по Санкт-Петербургу.Пожар произошел в 03.28 мск в двухкомнатной квартире на втором этаже четырехэтажного дома на улице Пролетарской. Выгорела комната площадью 15 квадратных метров. В 04.16 пожар был ликвидирован."Из горящей квартиры были эвакуированы двое мужчин и женщина. Спасти их не удалось: прибывшие медики констатировали смерть", - говорится в сообщении.Спасатели также эвакуировали из соседних квартир 12 человек.Причины и обстоятельства произошедшего установят дознаватели, отмечается в сообщении.
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происшествия, санкт-петербург, кронштадт
09:36 18.10.2021
 
В Кронштадте три человека погибли при пожаре

В Кронштадте три человека погибли при пожаре в квартире

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в квартире в Кронштадте, сообщает ГУМЧС по Санкт-Петербургу.
Пожар произошел в 03.28 мск в двухкомнатной квартире на втором этаже четырехэтажного дома на улице Пролетарской. Выгорела комната площадью 15 квадратных метров. В 04.16 пожар был ликвидирован.
"Из горящей квартиры были эвакуированы двое мужчин и женщина. Спасти их не удалось: прибывшие медики констатировали смерть", - говорится в сообщении.
Спасатели также эвакуировали из соседних квартир 12 человек.
Причины и обстоятельства произошедшего установят дознаватели, отмечается в сообщении.
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
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