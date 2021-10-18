https://ria.ru/20211018/potok-1754978825.html

Первую нитку "Северного потока — 2" заполнили техническим газом

Первую нитку "Северного потока — 2" заполнили техническим газом - РИА Новости, 18.10.2021

Первую нитку "Северного потока — 2" заполнили техническим газом

Первую нитку газопровода "Северный поток — 2" заполнили техническим газом, к этому готовят и вторую, сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T10:04

2021-10-18T10:04

2021-10-18T15:20

экономика

nord stream 2 ag

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Первую нитку газопровода "Северный поток — 2" заполнили техническим газом, к этому готовят и вторую, сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG."На 18 октября процедура по заполнению газом первой нитки <...> была завершена. Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются", — говорится в пресс-релизе.Уточняется, что закачано примерно 177 миллионов кубометров, что обеспечивает уровень давления в газопроводе 103 бар. Этого достаточно, чтобы в дальнейшем транспортировать топливо."Наша цель — предоставить рынку дополнительные надежные газотранспортные мощности как можно скорее. О дальнейших технических шагах мы сообщим дополнительно", — добавила компания.Газопровод "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строители завершили работы 10 сентября. Сейчас идет процесс сертификации оператора для соответствия проекта условиям газовой директивы ЕС. Она будет проходить в два этапа: сначала германский регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Весь процесс, согласно требованиям законодательства, может занять несколько месяцев.Вице-премьер и экс-глава российского Минэнерго Александр Новак 14 октября говорил, что трубопровод будет готов к запуску в ближайшие дни, дальше все будет зависеть от партнеров.Европа 13 октября начала активный период отбора газа из своих ПХГ. На момент начала сезона отбора хранилища были заполнены чуть более чем на 78 процентов, что на 14 процентных пунктов меньше среднего показателя за последние пять лет.

https://ria.ru/20211018/gaz-1754937336.html

https://ria.ru/20210721/severnyy_potok_2-1742217272.html

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экономика, nord stream 2 ag, северный поток — 2, россия