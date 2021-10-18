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Посла Белоруссии во Франции отозвали в Минск на консультации
Посла Белоруссии во Франции отозвали в Минск на консультации - РИА Новости, 18.10.2021
Посла Белоруссии во Франции отозвали в Минск на консультации
Посол Белоруссии во Франции Игорь Фисенко отозван в Минск на консультации, сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T14:50
2021-10-18T14:50
2021-10-18T14:59
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МИНСК, 18 окт – РИА Новости. Посол Белоруссии во Франции Игорь Фисенко отозван в Минск на консультации, сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.МИД Франции в понедельник подтвердил появившуюся накануне в СМИ информацию о том, что французский посол Николя де Лакост покинул Минск 17 октября в связи с решением властей Белоруссии."Посол Беларуси во Франции Игорь Фисенко был отозван в Минск на консультации", - говорится в распространенном в понедельник комментарии Глаза.
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в мире, белоруссия, франция, минск, мид франции
14:50 18.10.2021 (обновлено: 14:59 18.10.2021)
Посла Белоруссии во Франции отозвали в Минск на консультации
Посла Белоруссии во Франции Фисенко отозвали в Минск на консультации