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Посла Белоруссии во Франции отозвали в Минск на консультации
Посла Белоруссии во Франции отозвали в Минск на консультации - РИА Новости, 18.10.2021
Посла Белоруссии во Франции отозвали в Минск на консультации
Посол Белоруссии во Франции Игорь Фисенко отозван в Минск на консультации, сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T14:50
2021-10-18T14:59
в мире
белоруссия
франция
минск
мид франции‎
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МИНСК, 18 окт – РИА Новости. Посол Белоруссии во Франции Игорь Фисенко отозван в Минск на консультации, сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.МИД Франции в понедельник подтвердил появившуюся накануне в СМИ информацию о том, что французский посол Николя де Лакост покинул Минск 17 октября в связи с решением властей Белоруссии."Посол Беларуси во Франции Игорь Фисенко был отозван в Минск на консультации", - говорится в распространенном в понедельник комментарии Глаза.
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в мире, белоруссия, франция, минск, мид франции‎
14:50 18.10.2021 (обновлено: 14:59 18.10.2021)
 
Посла Белоруссии во Франции отозвали в Минск на консультации

Посла Белоруссии во Франции Фисенко отозвали в Минск на консультации

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАкции протеста в Минске
Акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МИНСК, 18 окт – РИА Новости. Посол Белоруссии во Франции Игорь Фисенко отозван в Минск на консультации, сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
МИД Франции в понедельник подтвердил появившуюся накануне в СМИ информацию о том, что французский посол Николя де Лакост покинул Минск 17 октября в связи с решением властей Белоруссии.
"Посол Беларуси во Франции Игорь Фисенко был отозван в Минск на консультации", - говорится в распространенном в понедельник комментарии Глаза.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
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