https://ria.ru/20211018/posol-1755041996.html

Посла Белоруссии во Франции отозвали в Минск на консультации

Посла Белоруссии во Франции отозвали в Минск на консультации - РИА Новости, 18.10.2021

Посла Белоруссии во Франции отозвали в Минск на консультации

Посол Белоруссии во Франции Игорь Фисенко отозван в Минск на консультации, сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T14:50

2021-10-18T14:50

2021-10-18T14:59

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МИНСК, 18 окт – РИА Новости. Посол Белоруссии во Франции Игорь Фисенко отозван в Минск на консультации, сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.МИД Франции в понедельник подтвердил появившуюся накануне в СМИ информацию о том, что французский посол Николя де Лакост покинул Минск 17 октября в связи с решением властей Белоруссии."Посол Беларуси во Франции Игорь Фисенко был отозван в Минск на консультации", - говорится в распространенном в понедельник комментарии Глаза.

https://ria.ru/20211018/lukashenko-1755005807.html

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в мире, белоруссия, франция, минск, мид франции‎