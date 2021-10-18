19:27 18.10.2021 (обновлено: 19:52 18.10.2021)
Участников совета по иностранным инвестициям пригласили на ПМЭФ-2022
Мишустин пригласил участников совета по иностранным инвестициям на ПМЭФ-2022
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на 35-м заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям в России
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин пригласил членов Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) принять участие в Петербургском международном экономическом форуме ПМЭФ-2022.
"Хочу пригласить вас, уважаемые участники сегодняшнего совещания, ваших коллег и деловых партнёров в начале лета следующего года в нашу Северную столицу - Санкт-Петербург, где с 15 по 18 июня пройдет юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум. На нем всегда идет очень интересный, оживленный диалог, обмен мнениями с нашими зарубежными партнёрами", - сказал Мишустин по итогам заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ).
Он отметил, что встреча прошла в содержательном и конструктивном ключе. Мишустин подчеркнул, что КСИИ всегда был и останется эффективной площадкой для обсуждения идей и мер по совершенствованию инвестиционного климата в России.
"Новые вызовы требуют от нас дальнейшего развития законодательства и выработки четких и эффективных решений. Ваши идеи и предположения будут внимательно изучены и проанализированы моими заместителями, министрами", - добавил премьер.
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