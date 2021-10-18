https://ria.ru/20211018/pmef-2022-1755102086.html

Участников совета по иностранным инвестициям пригласили на ПМЭФ-2022

Участников совета по иностранным инвестициям пригласили на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 18.10.2021

Участников совета по иностранным инвестициям пригласили на ПМЭФ-2022

Премьер-министр России Михаил Мишустин пригласил членов Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) принять участие в Петербургском международном... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T19:27

2021-10-18T19:27

2021-10-18T19:52

петербургский международный экономический форум (фонд)

экономика

санкт-петербург

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин пригласил членов Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) принять участие в Петербургском международном экономическом форуме ПМЭФ-2022."Хочу пригласить вас, уважаемые участники сегодняшнего совещания, ваших коллег и деловых партнёров в начале лета следующего года в нашу Северную столицу - Санкт-Петербург, где с 15 по 18 июня пройдет юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум. На нем всегда идет очень интересный, оживленный диалог, обмен мнениями с нашими зарубежными партнёрами", - сказал Мишустин по итогам заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ).Он отметил, что встреча прошла в содержательном и конструктивном ключе. Мишустин подчеркнул, что КСИИ всегда был и останется эффективной площадкой для обсуждения идей и мер по совершенствованию инвестиционного климата в России."Новые вызовы требуют от нас дальнейшего развития законодательства и выработки четких и эффективных решений. Ваши идеи и предположения будут внимательно изучены и проанализированы моими заместителями, министрами", - добавил премьер.

https://ria.ru/20211015/forum-1754724101.html

санкт-петербург

россия

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петербургский международный экономический форум (фонд), экономика, санкт-петербург, михаил мишустин, россия