Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211018/pmef-2022-1755102086.html
Участников совета по иностранным инвестициям пригласили на ПМЭФ-2022
Участников совета по иностранным инвестициям пригласили на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 18.10.2021
Участников совета по иностранным инвестициям пригласили на ПМЭФ-2022
Премьер-министр России Михаил Мишустин пригласил членов Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) принять участие в Петербургском международном... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T19:27
2021-10-18T19:52
петербургский международный экономический форум (фонд)
экономика
санкт-петербург
михаил мишустин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755100785_893:839:3043:2048_1920x0_80_0_0_5c3fcbd5200db814269f567271dc449d.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин пригласил членов Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) принять участие в Петербургском международном экономическом форуме ПМЭФ-2022."Хочу пригласить вас, уважаемые участники сегодняшнего совещания, ваших коллег и деловых партнёров в начале лета следующего года в нашу Северную столицу - Санкт-Петербург, где с 15 по 18 июня пройдет юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум. На нем всегда идет очень интересный, оживленный диалог, обмен мнениями с нашими зарубежными партнёрами", - сказал Мишустин по итогам заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ).Он отметил, что встреча прошла в содержательном и конструктивном ключе. Мишустин подчеркнул, что КСИИ всегда был и останется эффективной площадкой для обсуждения идей и мер по совершенствованию инвестиционного климата в России."Новые вызовы требуют от нас дальнейшего развития законодательства и выработки четких и эффективных решений. Ваши идеи и предположения будут внимательно изучены и проанализированы моими заместителями, министрами", - добавил премьер.
https://ria.ru/20211015/forum-1754724101.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755100785_1620:980:3043:2048_1920x0_80_0_0_e2bb2399ce776deb24c0f0d7b7fa5ef3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петербургский международный экономический форум (фонд), экономика, санкт-петербург, михаил мишустин, россия
19:27 18.10.2021 (обновлено: 19:52 18.10.2021)
 
Участников совета по иностранным инвестициям пригласили на ПМЭФ-2022

Мишустин пригласил участников совета по иностранным инвестициям на ПМЭФ-2022

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на 35-м заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям в России
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на 35-м заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям в России - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин пригласил членов Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) принять участие в Петербургском международном экономическом форуме ПМЭФ-2022.
"Хочу пригласить вас, уважаемые участники сегодняшнего совещания, ваших коллег и деловых партнёров в начале лета следующего года в нашу Северную столицу - Санкт-Петербург, где с 15 по 18 июня пройдет юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум. На нем всегда идет очень интересный, оживленный диалог, обмен мнениями с нашими зарубежными партнёрами", - сказал Мишустин по итогам заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ).
Он отметил, что встреча прошла в содержательном и конструктивном ключе. Мишустин подчеркнул, что КСИИ всегда был и останется эффективной площадкой для обсуждения идей и мер по совершенствованию инвестиционного климата в России.
"Новые вызовы требуют от нас дальнейшего развития законодательства и выработки четких и эффективных решений. Ваши идеи и предположения будут внимательно изучены и проанализированы моими заместителями, министрами", - добавил премьер.
Вид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 13:10Культура
Санкт-Петербургский культурный форум отменили из-за пандемии
 
Петербургский международный экономический форум (фонд)ЭкономикаСанкт-ПетербургМихаил МишустинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Япония сообщила о возможном запуске КНДР баллистической ракеты
04:51Эрдоган заявил, что хочет "загнать в угол" постоянных членов Совбеза ООН
04:42В пяти районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за гибели сельхозкультур
04:34КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря, передает Ренхап
04:25Диетолог назвала идеальные продукты для ужина
04:19Специалист научила, как удалить личное фото из чужих соцсетей
04:14Директору подрядчика ВМС США грозит 15 лет тюрьмы за взятку
04:14Украинских пенсионеров призвали готовиться к "худшему"
04:09На Украине рассказали о "троянском коне" против "Северного потока — 2"
04:03Венесуэльский политик назвал экстрадицию Сааба в США давлением на Мадуро
03:38СМИ сообщили об убийстве в Коста-Рике на ферме американца шести человек
03:37В России испытали автономную группу ударных роботов, сообщил источник
03:19В "Росатоме" рассказали, как первыми в мире нашли решение важной задачи
03:18Юрист рассказал, как правильно оспорить штраф с видеокамеры
03:15Врач перечислила помогающие снять стресс продукты
03:07На Камчатке расширили перечень сфер, где введена обязательная вакцинация
03:00Ученые рассказали, почему банки "зеленеют" и чем это грозит
03:00Юристы рассказали, за что владельцам квартир грозят серьезные штрафы
02:58Зеленский признался в бессмысленности вопросов о вступлении Украины в ЕС
02:44Россия и США подготовили проект резолюции по информационной безопасности
Лента новостейМолния