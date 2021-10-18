https://ria.ru/20211018/pfizer-1755073859.html
В ЕС могут разрешить вакцину Pfizer для детей от пяти до 11 лет
В ЕС могут разрешить вакцину Pfizer для детей от пяти до 11 лет - РИА Новости, 18.10.2021
В ЕС могут разрешить вакцину Pfizer для детей от пяти до 11 лет
Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА в понедельник начало изучение заявки компании Pfizer/BioNTech на применение ее антикоронавирусной вакцины... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T17:13
2021-10-18T17:13
2021-10-18T17:19
распространение коронавируса
евросоюз
коронавирус covid-19
вакцина pfizer/biontech
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596998560_0:190:3078:1921_1920x0_80_0_0_b6483cb4088ad8a0bc73da81ec958b77.jpg
БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА в понедельник начало изучение заявки компании Pfizer/BioNTech на применение ее антикоронавирусной вакцины для детей в возрасте 5-11 лет, говорится в заявлении регулятора.Сообщается, что для принятия решения регулятору потребуется несколько месяцев, затем решение будет направлено в Еврокомиссию для окончательного утверждения.В настоящее время вакцина Pfizer/BioNTech одобрена в ЕС для применения с 12 лет.
https://ria.ru/20211012/pfizer-1754271770.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596998560_177:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_15eff256a5896e6fe64335f11407a49e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech, еврокомиссия
17:13 18.10.2021 (обновлено: 17:19 18.10.2021)
В ЕС могут разрешить вакцину Pfizer для детей от пяти до 11 лет
Регулятор ЕС может разрешить вакцину Pfizer/BioNTech для детей от пяти до 11 лет