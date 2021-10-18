https://ria.ru/20211018/pfizer-1755073859.html

В ЕС могут разрешить вакцину Pfizer для детей от пяти до 11 лет

В ЕС могут разрешить вакцину Pfizer для детей от пяти до 11 лет - РИА Новости, 18.10.2021

В ЕС могут разрешить вакцину Pfizer для детей от пяти до 11 лет

Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА в понедельник начало изучение заявки компании Pfizer/BioNTech на применение ее антикоронавирусной вакцины... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T17:13

2021-10-18T17:13

2021-10-18T17:19

распространение коронавируса

евросоюз

коронавирус covid-19

вакцина pfizer/biontech

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА в понедельник начало изучение заявки компании Pfizer/BioNTech на применение ее антикоронавирусной вакцины для детей в возрасте 5-11 лет, говорится в заявлении регулятора.Сообщается, что для принятия решения регулятору потребуется несколько месяцев, затем решение будет направлено в Еврокомиссию для окончательного утверждения.В настоящее время вакцина Pfizer/BioNTech одобрена в ЕС для применения с 12 лет.

https://ria.ru/20211012/pfizer-1754271770.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросоюз, коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech, еврокомиссия