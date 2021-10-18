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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211018/pfizer-1755073859.html
В ЕС могут разрешить вакцину Pfizer для детей от пяти до 11 лет
В ЕС могут разрешить вакцину Pfizer для детей от пяти до 11 лет - РИА Новости, 18.10.2021
В ЕС могут разрешить вакцину Pfizer для детей от пяти до 11 лет
Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА в понедельник начало изучение заявки компании Pfizer/BioNTech на применение ее антикоронавирусной вакцины... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T17:13
2021-10-18T17:19
распространение коронавируса
евросоюз
коронавирус covid-19
вакцина pfizer/biontech
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА в понедельник начало изучение заявки компании Pfizer/BioNTech на применение ее антикоронавирусной вакцины для детей в возрасте 5-11 лет, говорится в заявлении регулятора.Сообщается, что для принятия решения регулятору потребуется несколько месяцев, затем решение будет направлено в Еврокомиссию для окончательного утверждения.В настоящее время вакцина Pfizer/BioNTech одобрена в ЕС для применения с 12 лет.
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евросоюз, коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech, еврокомиссия
17:13 18.10.2021 (обновлено: 17:19 18.10.2021)
 
В ЕС могут разрешить вакцину Pfizer для детей от пяти до 11 лет

Регулятор ЕС может разрешить вакцину Pfizer/BioNTech для детей от пяти до 11 лет

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВакцина от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNТech
Вакцина от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNТech - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА в понедельник начало изучение заявки компании Pfizer/BioNTech на применение ее антикоронавирусной вакцины для детей в возрасте 5-11 лет, говорится в заявлении регулятора.
Сообщается, что для принятия решения регулятору потребуется несколько месяцев, затем решение будет направлено в Еврокомиссию для окончательного утверждения.
В настоящее время вакцина Pfizer/BioNTech одобрена в ЕС для применения с 12 лет.
Медицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 19:31Распространение коронавируса
В Швеции более сотни человек привили просроченной вакциной Pfizer
 
Распространение коронавирусаЕвросоюзКоронавирус COVID-19Вакцина Pfizer/BioNTechЕврокомиссия
 
 
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