https://ria.ru/20211018/peskov-1754964737.html

Песков заявил, что Россия никому не угрожает

Песков заявил, что Россия никому не угрожает - РИА Новости, 18.10.2021

Песков заявил, что Россия никому не угрожает

Россия — сильная страна, которая ищет партнеров в ЕС и ни для кого не представляет опасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью для... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T07:20

2021-10-18T07:20

2021-10-18T10:27

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москва

дмитрий песков

нато

верховная рада украины

россия

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Россия — сильная страна, которая ищет партнеров в ЕС и ни для кого не представляет опасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью для документального фильма под названием "Владимир Путин: хозяин игры" (Poutine, le maître du jeu) телеканала France 5.Так он ответил на вопрос журналистки, хочет ли Москва, чтобы Европа разобщилась.Корреспондент также высказала опасения насчет "наращивания" российских войск у границ Украины.Песков призвал лучше изучать информацию о ситуации. В частности, перед передвижением войск проходили массированные учения войск НАТО, указал пресс-секретарь президента. При этом многие говорили о российских военных, а о концентрации сил альянса — никто, напомнил он.Также Песков назвал худшим сценарием перспективу вступления Украины в НАТО и заверил, что в этом случае Россия примет меры по обеспечению собственной безопасности.

https://ria.ru/20211017/putin-1754923062.html

киев

москва

россия

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в мире, киев, москва, дмитрий песков, нато, верховная рада украины, россия