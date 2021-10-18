07:20 18.10.2021 (обновлено: 10:27 18.10.2021)
Песков заявил, что Россия никому не угрожает
Песков: Россия ищет партнеров в ЕС и ни для кого не представляет опасности
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Россия — сильная страна, которая ищет партнеров в ЕС и ни для кого не представляет опасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью для документального фильма под названием "Владимир Путин: хозяин игры" (Poutine, le maître du jeu) телеканала France 5.
Так он ответил на вопрос журналистки, хочет ли Москва, чтобы Европа разобщилась.
"Мы совершенно не заинтересованы (в этом. — Прим. ред.). <...> Мы заинтересованы в том, чтобы страны Европы процветали, но все были независимы друг от друга", — подчеркнул представитель Кремля.
Корреспондент также высказала опасения насчет "наращивания" российских войск у границ Украины.
Песков призвал лучше изучать информацию о ситуации. В частности, перед передвижением войск проходили массированные учения войск НАТО, указал пресс-секретарь президента. При этом многие говорили о российских военных, а о концентрации сил альянса — никто, напомнил он.
Также Песков назвал худшим сценарием перспективу вступления Украины в НАТО и заверил, что в этом случае Россия примет меры по обеспечению собственной безопасности.
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