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Стала известна причина, из-за которой шестиклассник устроил стрельбу в школе под Пермью
Друг стрелявшего в пермской школе назвал возможную причину инцидента - РИА Новости, 18.10.2021
Стала известна причина, из-за которой шестиклассник устроил стрельбу в школе под Пермью
Шестиклассник, устроивший стрельбу в школе в Пермском крае, за несколько дней до происшествия ударил дразнившую его девочку, рассказал Ura.ru друг подростка. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T15:15
2021-10-18T23:12
происшествия
пермский край
стрельба в пермской школе
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Шестиклассник, устроивший стрельбу в школе в Пермском крае, за несколько дней до происшествия ударил дразнившую его девочку, рассказал Ura.ru друг подростка.По его словам, друг признался ему, что хотел избавиться от одноклассницы.Инцидент произошел в Октябрьском округе поселка Сарс. Краевое управление МВД сообщило, что ученик шестого класса дважды выстрелил из ружья, его задержали. Пострадал один ученик: он попал в больницу со ссадинами, позднее его отпустили домой. Возбуждено уголовное дело о халатности и оказании небезопасных услуг.По данным властей, инцидент прекратила директор школы, она увела ребенка в кабинет, где убедила отдать оружие. Педагог отметила, что ученик был спокойным, хорошо учился и не вызывал подозрений.После ЧП глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил проверить охранную организацию, которая обеспечивала безопасность в учебном заведении.
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происшествия, пермский край, стрельба в пермской школе
15:15 18.10.2021 (обновлено: 23:12 18.10.2021)
 
Друг стрелявшего в пермской школе назвал возможную причину инцидента

Друг стрелявшего в пермской школе ученика рассказал о нападении на одноклассницу

Последствия стрельбы в школе в поселке Сарс Пермского края. Фото очевидца
Последствия стрельбы в школе в поселке Сарс Пермского края. Фото очевидца
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Шестиклассник, устроивший стрельбу в школе в Пермском крае, за несколько дней до происшествия ударил дразнившую его девочку, рассказал Ura.ru друг подростка.

"В шестом классе его (напавшего. — Прим. ред.) начала гнобить наша одноклассница. Он ее ударил один раз по лицу дней пять назад", — заявил мальчик.

По его словам, друг признался ему, что хотел избавиться от одноклассницы.
Инцидент произошел в Октябрьском округе поселка Сарс. Краевое управление МВД сообщило, что ученик шестого класса дважды выстрелил из ружья, его задержали. Пострадал один ученик: он попал в больницу со ссадинами, позднее его отпустили домой. Возбуждено уголовное дело о халатности и оказании небезопасных услуг.
По данным властей, инцидент прекратила директор школы, она увела ребенка в кабинет, где убедила отдать оружие. Педагог отметила, что ученик был спокойным, хорошо учился и не вызывал подозрений.
После ЧП глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил проверить охранную организацию, которая обеспечивала безопасность в учебном заведении.
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