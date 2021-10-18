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В школе под Пермью, где произошла стрельба, отменили занятия
В школе под Пермью, где произошла стрельба, отменили занятия - РИА Новости, 18.10.2021
В школе под Пермью, где произошла стрельба, отменили занятия
Занятия в школе под Пермью, где произошла стрельба, в понедельник отменены, учеников и родителей просят сохранять спокойствие, сообщает учебное учреждение. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T08:17
2021-10-18T08:17
2021-10-18T09:38
происшествия
пермский край
стрельба в пермской школе
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ПЕРМЬ, 18 окт - РИА Новости. Занятия в школе под Пермью, где произошла стрельба, в понедельник отменены, учеников и родителей просят сохранять спокойствие, сообщает учебное учреждение.Ранее краевое ГУ МВД сообщило, что ученик 6-го класса выстрелил дважды из оружия в школе в Октябрьском округе, подросток был задержан, в результате инцидента никто не пострадал."Дорогие наши дети! Сегодня занятия в школе отменены. Просим вас сохранять спокойствие, не поддаваться панике. О занятиях на завтра будет сообщено дополнительно", - указано на странице в группе "Сарсинская средняя общеобразовательная школа имени А.М. Карпова" в соцсети "ВКонтакте".
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"Обезоружен, задержан" – представитель школы о 12-летнем стрелке в поселке Сарс
Один ребенок пострадал после стрельбы в школе под Пермью, он попал в больницу в удовлетворительном состоянии с небольшими ссадинами, сообщает региональное министерство территориальной безопасности. Уточняется, что ребенок уже отпущен домой.
2021-10-18T08:17
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происшествия, пермский край, стрельба в пермской школе, видео
08:17 18.10.2021 (обновлено: 09:38 18.10.2021)
В школе под Пермью, где произошла стрельба, отменили занятия
В школе под Пермью, где шестиклассник стрелял из ружья, отменили занятия