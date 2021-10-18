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За выходные в перестрелках в барах в США погибли более десяти человек
За выходные в перестрелках в барах в США погибли более десяти человек - РИА Новости, 18.10.2021
За выходные в перестрелках в барах в США погибли более десяти человек
Перестрелки в барах в США за последние выходные унесли более 10 жизней, 28 человек ранены, еще почти два десятка пострадали, попав под обстрелы из проезжающих... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T23:36
2021-10-18T23:36
в мире
сша
южная каролина
теннесси
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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Перестрелки в барах в США за последние выходные унесли более 10 жизней, 28 человек ранены, еще почти два десятка пострадали, попав под обстрелы из проезжающих автомобилей.Как свидетельствуют данные портала Gun Violence Archive, аккумулирующего статистику по инцидентам с применением огнестрельного оружия, за выходные в перестрелках в питейных заведениях в Штатах погибли 11 человек.В штате Теннесси 32-летний мужчина был застрелен в ходе ссоры в пабе. В Техасе четверо были ранены в ходе ссоры в баре, трое - в критическом состоянии. В Северной Каролине один человек был убит, другой ранен в ночь на субботу после ссоры в увеселительном заведении. В Техасе трое помощников шерифа хотели помешать ограблению, но нарвались на вооруженную засаду возле спорт-бара. Одного правоохранителя злоумышленники застрелили, других серьезно ранили.Лидируют в этой статистике и случаи автоперестрелок - когда жертвы находились в машине или были обстреляны из проезжающего транспортного средства. С пятницы по воскресенье 19 человек были ранены, три человека погибли при указанных обстоятельствах. В Чикаго 17- и 19-летние девушки попали под пули, проезжая на машине. В одном из районов Манхэттена стрельбу открыли по группе подростков на углу, 16-летнему юноше выстрелили в лицо, он погиб. Без видимых причин обстреляли рабочего на тракторе, он был доставлен в госпиталь. В штате Иллинойс двух сидевших на скамейке подростков обстреляли из проезжавшей машины - полиция считает, что причиной стала давняя вражда. Из машины были обстреляны мужчина и женщина в пятницу вечером в центре Вашингтона. Вечером в пятницу в Чикаго под обстрел попал и был ранен 21-летний водитель автомобиля.Несколько человек в разных частях страны были ранены в результате перестрелок на парковках, возле магазинов или на заправках. В Северной Каролине 37-летнего мужчину застрелили на заправке. В Альбукерке, штат Нью-Мехико один водитель застрелил другого в результате ссоры. В Южной Каролине 23-летнего мужчину застрелили на парковке. В штате Огайо во время ссоры подростков один из них достал пистолет и выстрелил в грудь 14-летней девочке.
https://ria.ru/20211010/strelba-1753922101.html
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в мире, сша, южная каролина, теннесси
23:36 18.10.2021
 
За выходные в перестрелках в барах в США погибли более десяти человек

Перестрелки в барах в США за выходные унесли более десяти жизней, 28 человек ранены

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПолицейская машина в США
Полицейская машина в США - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Перестрелки в барах в США за последние выходные унесли более 10 жизней, 28 человек ранены, еще почти два десятка пострадали, попав под обстрелы из проезжающих автомобилей.
Как свидетельствуют данные портала Gun Violence Archive, аккумулирующего статистику по инцидентам с применением огнестрельного оружия, за выходные в перестрелках в питейных заведениях в Штатах погибли 11 человек.
Полиция США - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
10 октября, 21:18
Полиция США задержала трех человек из-за стрельбы в баре в штате Миннесота
В штате Теннесси 32-летний мужчина был застрелен в ходе ссоры в пабе. В Техасе четверо были ранены в ходе ссоры в баре, трое - в критическом состоянии. В Северной Каролине один человек был убит, другой ранен в ночь на субботу после ссоры в увеселительном заведении. В Техасе трое помощников шерифа хотели помешать ограблению, но нарвались на вооруженную засаду возле спорт-бара. Одного правоохранителя злоумышленники застрелили, других серьезно ранили.
Лидируют в этой статистике и случаи автоперестрелок - когда жертвы находились в машине или были обстреляны из проезжающего транспортного средства. С пятницы по воскресенье 19 человек были ранены, три человека погибли при указанных обстоятельствах. В Чикаго 17- и 19-летние девушки попали под пули, проезжая на машине. В одном из районов Манхэттена стрельбу открыли по группе подростков на углу, 16-летнему юноше выстрелили в лицо, он погиб. Без видимых причин обстреляли рабочего на тракторе, он был доставлен в госпиталь. В штате Иллинойс двух сидевших на скамейке подростков обстреляли из проезжавшей машины - полиция считает, что причиной стала давняя вражда. Из машины были обстреляны мужчина и женщина в пятницу вечером в центре Вашингтона. Вечером в пятницу в Чикаго под обстрел попал и был ранен 21-летний водитель автомобиля.
Несколько человек в разных частях страны были ранены в результате перестрелок на парковках, возле магазинов или на заправках. В Северной Каролине 37-летнего мужчину застрелили на заправке. В Альбукерке, штат Нью-Мехико один водитель застрелил другого в результате ссоры. В Южной Каролине 23-летнего мужчину застрелили на парковке. В штате Огайо во время ссоры подростков один из них достал пистолет и выстрелил в грудь 14-летней девочке.
Место преступления в США - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
10 октября, 15:34
В результате стрельбы в американском баре погиб человек
 
В миреСШАЮжная КаролинаТеннесси
 
 
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