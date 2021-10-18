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https://ria.ru/20211018/pentagon-1755037272.html
Глава Пентагона прокомментировал инициативу формата "3+3" по Закавказью
Глава Пентагона прокомментировал инициативу формата "3+3" по Закавказью - РИА Новости, 18.10.2021
Глава Пентагона прокомментировал инициативу формата "3+3" по Закавказью
Глава Пентагона Ллойд Остин прокомментировал предложение по созданию формата "3+3" по Закавказью. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T14:28
2021-10-18T14:28
в мире
грузия
армения
мид грузии
нато
министерство обороны сша
сергей лавров
хосейн амир абдоллахиан
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ТБИЛИСИ, 18 окт - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин прокомментировал предложение по созданию формата "3+3" по Закавказью.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом заявил, что стороны обсуждали возможность создания формата "3+3". Лавров отметил, что у Ирана позитивное отношение к этой инициативе, как и у Турции и Азербайджана, а также выразил надежду, что Грузия проявит заинтересованность в создании такого механизма консультаций и согласования решений по развитию Закавказья. В октябре МИД Грузии опроверг информацию о том, что глава ведомства Давид Залкалиани якобы подтвердил готовность грузинской стороны участвовать в переговорах в формате "3+3" с участием Армении, Азербайджана, Грузии, Ирана, России и Турции."Что касается формата "3+3", я бы отметил, что России... следовало бы уважать условия соглашения 2008 о прекращении огня, прежде чем говорить о новых платформах", - заявил Остин в Тбилиси в ответ на вопрос журналиста о том, повлияет ли участие Грузии в этом формате на ее путь в НАТО.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.С октября 2008 года регулярно проводятся женевские дискуссии по урегулированию. Один из главных вопросов - подписание документа о неприменении силы. Москва, Цхинвал и Сухум призывают Тбилиси подписать это соглашение, но Грузия, не признающая независимости своих бывших автономий, настаивает, что обязательство о неприменении силы должна взять на себя Россия. Южная Осетия и Абхазия подчеркивали, что Грузии следует заключить это соглашение именно с двумя республиками, а не с РФ, которая не является стороной конфликта.
https://ria.ru/20211004/zakavkaze-1753020163.html
https://ria.ru/20201014/lavrov-1579734553.html
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в мире, грузия, армения, мид грузии, нато, министерство обороны сша, сергей лавров, хосейн амир абдоллахиан, давид залкалиани, россия
14:28 18.10.2021
 
Глава Пентагона прокомментировал инициативу формата "3+3" по Закавказью

Глава Пентагона Остин прокомментировал предложение по созданию формата "3+3" по Закавказью

© AP Photo / Susan WalshМинистр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне
Министр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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ТБИЛИСИ, 18 окт - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин прокомментировал предложение по созданию формата "3+3" по Закавказью.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом заявил, что стороны обсуждали возможность создания формата "3+3". Лавров отметил, что у Ирана позитивное отношение к этой инициативе, как и у Турции и Азербайджана, а также выразил надежду, что Грузия проявит заинтересованность в создании такого механизма консультаций и согласования решений по развитию Закавказья. В октябре МИД Грузии опроверг информацию о том, что глава ведомства Давид Залкалиани якобы подтвердил готовность грузинской стороны участвовать в переговорах в формате "3+3" с участием Армении, Азербайджана, Грузии, Ирана, России и Турции.
Заместитель министра иностранных дел Исламской республики Иран Хосейн Абдоллахиян - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 15:50
МИД Ирана заявил, что не позволит "интервентам" влиять на Закавказье
"Что касается формата "3+3", я бы отметил, что России... следовало бы уважать условия соглашения 2008 о прекращении огня, прежде чем говорить о новых платформах", - заявил Остин в Тбилиси в ответ на вопрос журналиста о том, повлияет ли участие Грузии в этом формате на ее путь в НАТО.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
С октября 2008 года регулярно проводятся женевские дискуссии по урегулированию. Один из главных вопросов - подписание документа о неприменении силы. Москва, Цхинвал и Сухум призывают Тбилиси подписать это соглашение, но Грузия, не признающая независимости своих бывших автономий, настаивает, что обязательство о неприменении силы должна взять на себя Россия. Южная Осетия и Абхазия подчеркивали, что Грузии следует заключить это соглашение именно с двумя республиками, а не с РФ, которая не является стороной конфликта.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября 2020, 12:10
Лавров раскритиковал действия США в Молдавии и Закавказье
 
В миреГрузияАрменияМИД ГрузииНАТОМинистерство обороны СШАСергей ЛавровХосейн Амир АбдоллахианДавид ЗалкалианиРоссия
 
 
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