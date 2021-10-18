https://ria.ru/20211018/pentagon-1755037272.html

Глава Пентагона прокомментировал инициативу формата "3+3" по Закавказью

Глава Пентагона прокомментировал инициативу формата "3+3" по Закавказью - РИА Новости, 18.10.2021

Глава Пентагона прокомментировал инициативу формата "3+3" по Закавказью

Глава Пентагона Ллойд Остин прокомментировал предложение по созданию формата "3+3" по Закавказью. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T14:28

2021-10-18T14:28

2021-10-18T14:28

в мире

грузия

армения

мид грузии

нато

министерство обороны сша

сергей лавров

хосейн амир абдоллахиан

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ТБИЛИСИ, 18 окт - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин прокомментировал предложение по созданию формата "3+3" по Закавказью.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом заявил, что стороны обсуждали возможность создания формата "3+3". Лавров отметил, что у Ирана позитивное отношение к этой инициативе, как и у Турции и Азербайджана, а также выразил надежду, что Грузия проявит заинтересованность в создании такого механизма консультаций и согласования решений по развитию Закавказья. В октябре МИД Грузии опроверг информацию о том, что глава ведомства Давид Залкалиани якобы подтвердил готовность грузинской стороны участвовать в переговорах в формате "3+3" с участием Армении, Азербайджана, Грузии, Ирана, России и Турции."Что касается формата "3+3", я бы отметил, что России... следовало бы уважать условия соглашения 2008 о прекращении огня, прежде чем говорить о новых платформах", - заявил Остин в Тбилиси в ответ на вопрос журналиста о том, повлияет ли участие Грузии в этом формате на ее путь в НАТО.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.С октября 2008 года регулярно проводятся женевские дискуссии по урегулированию. Один из главных вопросов - подписание документа о неприменении силы. Москва, Цхинвал и Сухум призывают Тбилиси подписать это соглашение, но Грузия, не признающая независимости своих бывших автономий, настаивает, что обязательство о неприменении силы должна взять на себя Россия. Южная Осетия и Абхазия подчеркивали, что Грузии следует заключить это соглашение именно с двумя республиками, а не с РФ, которая не является стороной конфликта.

https://ria.ru/20211004/zakavkaze-1753020163.html

https://ria.ru/20201014/lavrov-1579734553.html

грузия

армения

россия

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в мире, грузия, армения, мид грузии, нато, министерство обороны сша, сергей лавров, хосейн амир абдоллахиан, давид залкалиани, россия