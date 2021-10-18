Экс-глава Пентагона рассказал о лидерах США, с которыми работал
Экс-глава Пентагона: ни один из восьми лидеров США, с кем я работал, не признал ошибок
ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Бывший глава Пентагона Роберт Гейтс заявил, что ни один из восьми американских президентов, с которыми ему довелось поработать, никогда не признавал своих ошибок, в том числе действующий глава государства Джо Байден.
"Я работал с восемью президентами ... И среди них не было никого, кто сказал бы "ну, я действительно облажался". ... Никогда. В глубине души они могут это знать, но они никогда не говорят этого", - заявил Гейтс в интервью программе 60 Minutes ("60 минут") на телеканале CBS.
По словам Гейтса, нынешний президент США Байден совершал множество ошибок на протяжении многих лет, в том числе в важных вопросах внешней политики и национальной безопасности. Это касается также того, как осуществлялся вывод американских войск из Афганистана.
По мнению экс-главы Пентагона, было бы гораздо лучше, если бы лидеры государства признавали свои ошибки. "Я думаю, им стали бы больше доверять", - заявил он.
Ранее Гейтс признался, что ему стало плохо, когда он наблюдал по телевизору за хаотичным выводом американских войск из Афганистана.
В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
Ранее сообщалось, что администрация США подверглась беспощадной критике со стороны как политических оппонентов, так и союзников за многочисленные просчеты, допущенные на финальном этапе 20-летней афганской кампании - самой долгой американской войны.
* Запрещенная в России террористическая организация.