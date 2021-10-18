Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211018/pentagon-1755011674.html
Экс-глава Пентагона рассказал о лидерах США, с которыми работал
Экс-глава Пентагона рассказал о лидерах США, с которыми работал - РИА Новости, 18.10.2021
Экс-глава Пентагона рассказал о лидерах США, с которыми работал
Бывший глава Пентагона Роберт Гейтс заявил, что ни один из восьми американских президентов, с которыми ему довелось поработать, никогда не признавал своих... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T12:32
2021-10-18T12:32
в мире
сша
оон
талибан
афганистан
джо байден
роберт гейтс
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15038/11/150381197_0:0:468:263_1920x0_80_0_0_dca756b74d2120c8dd8e98606450faa3.jpg
ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Бывший глава Пентагона Роберт Гейтс заявил, что ни один из восьми американских президентов, с которыми ему довелось поработать, никогда не признавал своих ошибок, в том числе действующий глава государства Джо Байден."Я работал с восемью президентами ... И среди них не было никого, кто сказал бы "ну, я действительно облажался". ... Никогда. В глубине души они могут это знать, но они никогда не говорят этого", - заявил Гейтс в интервью программе 60 Minutes ("60 минут") на телеканале CBS.По словам Гейтса, нынешний президент США Байден совершал множество ошибок на протяжении многих лет, в том числе в важных вопросах внешней политики и национальной безопасности. Это касается также того, как осуществлялся вывод американских войск из Афганистана.По мнению экс-главы Пентагона, было бы гораздо лучше, если бы лидеры государства признавали свои ошибки. "Я думаю, им стали бы больше доверять", - заявил он.Ранее Гейтс признался, что ему стало плохо, когда он наблюдал по телевизору за хаотичным выводом американских войск из Афганистана.В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.Ранее сообщалось, что администрация США подверглась беспощадной критике со стороны как политических оппонентов, так и союзников за многочисленные просчеты, допущенные на финальном этапе 20-летней афганской кампании - самой долгой американской войны.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20211018/afganistan-1755007319.html
https://ria.ru/20211003/whitehouse-1752725530.html
сша
афганистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15038/11/150381197_34:0:450:312_1920x0_80_0_0_1c1f98cdaa14593550a8e3f36b0edae6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, оон, талибан, афганистан, джо байден, роберт гейтс, министерство обороны сша, россия, мохаммад хасан ахунд
12:32 18.10.2021
 
Экс-глава Пентагона рассказал о лидерах США, с которыми работал

Экс-глава Пентагона: ни один из восьми лидеров США, с кем я работал, не признал ошибок

© РИА НовостиРоберт Гейтс
Роберт Гейтс - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Бывший глава Пентагона Роберт Гейтс заявил, что ни один из восьми американских президентов, с которыми ему довелось поработать, никогда не признавал своих ошибок, в том числе действующий глава государства Джо Байден.
"Я работал с восемью президентами ... И среди них не было никого, кто сказал бы "ну, я действительно облажался". ... Никогда. В глубине души они могут это знать, но они никогда не говорят этого", - заявил Гейтс в интервью программе 60 Minutes ("60 минут") на телеканале CBS.
Бывший министр обороны США Роберт Гейтс - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
Вчера, 12:14Захват власти в Афганистане талибами
Экс-глава Пентагона рассказал об ошибках в обучении афганской армии
По словам Гейтса, нынешний президент США Байден совершал множество ошибок на протяжении многих лет, в том числе в важных вопросах внешней политики и национальной безопасности. Это касается также того, как осуществлялся вывод американских войск из Афганистана.
По мнению экс-главы Пентагона, было бы гораздо лучше, если бы лидеры государства признавали свои ошибки. "Я думаю, им стали бы больше доверять", - заявил он.
Ранее Гейтс признался, что ему стало плохо, когда он наблюдал по телевизору за хаотичным выводом американских войск из Афганистана.
В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
Ранее сообщалось, что администрация США подверглась беспощадной критике со стороны как политических оппонентов, так и союзников за многочисленные просчеты, допущенные на финальном этапе 20-летней афганской кампании - самой долгой американской войны.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
3 октября, 08:00
"Президент звал ее в каюту". Кто и зачем разбалтывает секреты Белого дома
 
В миреСШАООНТалибанАфганистанДжо БайденРоберт ГейтсМинистерство обороны СШАРоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:51Эрдоган заявил, что хочет "загнать в угол" постоянных членов Совбеза ООН
04:42В пяти районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за гибели сельхозкультур
04:34КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря, передает Ренхап
04:25Диетолог назвала идеальные продукты для ужина
04:19Специалист научила, как удалить личное фото из чужих соцсетей
04:14Директору подрядчика ВМС США грозит 15 лет тюрьмы за взятку
04:14Украинских пенсионеров призвали готовиться к "худшему"
04:09На Украине рассказали о "троянском коне" против "Северного потока — 2"
04:03Венесуэльский политик назвал экстрадицию Сааба в США давлением на Мадуро
03:38СМИ сообщили об убийстве в Коста-Рике на ферме американца шести человек
03:37В России испытали автономную группу ударных роботов, сообщил источник
03:19В "Росатоме" рассказали, как первыми в мире нашли решение важной задачи
03:18Юрист рассказал, как правильно оспорить штраф с видеокамеры
03:15Врач перечислила помогающие снять стресс продукты
03:07На Камчатке расширили перечень сфер, где введена обязательная вакцинация
03:00Ученые рассказали, почему банки "зеленеют" и чем это грозит
03:00Юристы рассказали, за что владельцам квартир грозят серьезные штрафы
02:58Зеленский признался в бессмысленности вопросов о вступлении Украины в ЕС
02:44Россия и США подготовили проект резолюции по информационной безопасности
02:40Бастрыкин поручил проверить действия следователя в Ленинградской области
Лента новостейМолния