https://ria.ru/20211018/pauell-1755054063.html

Экс-глава МИД Иванов назвал Пауэлла достойным партнером

Экс-глава МИД Иванов назвал Пауэлла достойным партнером - РИА Новости, 18.10.2021

Экс-глава МИД Иванов назвал Пауэлла достойным партнером

Несмотря на все разногласия, существовавшие между Россией и США, бывший госсекретарь США Колин Пауэлл делал все возможное, чтобы избежать обострения отношений,... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T15:43

2021-10-18T15:43

2021-10-18T16:44

в мире

сша

игорь иванов

колин пауэлл

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Несмотря на все разногласия, существовавшие между Россией и США, бывший госсекретарь США Колин Пауэлл делал все возможное, чтобы избежать обострения отношений, рассказал РИА Новости глава Российского совета по международным делам (РСМД), экс-министр иностранных дел РФ Игорь Иванов.Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл скончался в возрасте 84 лет от осложнений из-за коронавируса."В те годы, когда мы вместе работали, были сложные ситуации – и вокруг Ирака, и с выходом США из договора по ПРО. Но при всех разногласиях, и Пауэлл естественно отстаивал интересы США, он подчеркивал и со своей стороны прилагал усилия, делал все возможное, чтобы избежать обострения отношений", - подчеркнул Иванов.Колин Пауэлл был одним из основных участников событий, предшествовавших вторжению США в Ирак в 2003 году. Тогда 5 февраля на заседании СБ ООН Пауэлл заявил, что получил из первых рук информацию о якобы имеющихся у главы Ирака Саддама Хусейна технологиях по производству биологического оружия. В доказательство этих слов Пауэлл продемонстрировал пробирку с белым порошком, утверждая, что в ней содержится образец производимого на заводах Ирака оружия массового уничтожения. Позднее выяснилось, что Пауэлла дезинформировало ЦРУ: пробирки оказались фальшивками.

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, сша, игорь иванов, колин пауэлл