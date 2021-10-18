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Экс-глава МИД Иванов назвал Пауэлла достойным партнером
Экс-глава МИД Иванов назвал Пауэлла достойным партнером - РИА Новости, 18.10.2021
Экс-глава МИД Иванов назвал Пауэлла достойным партнером
Несмотря на все разногласия, существовавшие между Россией и США, бывший госсекретарь США Колин Пауэлл делал все возможное, чтобы избежать обострения отношений,... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T15:43
2021-10-18T16:44
в мире
сша
игорь иванов
колин пауэлл
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Несмотря на все разногласия, существовавшие между Россией и США, бывший госсекретарь США Колин Пауэлл делал все возможное, чтобы избежать обострения отношений, рассказал РИА Новости глава Российского совета по международным делам (РСМД), экс-министр иностранных дел РФ Игорь Иванов.Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл скончался в возрасте 84 лет от осложнений из-за коронавируса."В те годы, когда мы вместе работали, были сложные ситуации – и вокруг Ирака, и с выходом США из договора по ПРО. Но при всех разногласиях, и Пауэлл естественно отстаивал интересы США, он подчеркивал и со своей стороны прилагал усилия, делал все возможное, чтобы избежать обострения отношений", - подчеркнул Иванов.Колин Пауэлл был одним из основных участников событий, предшествовавших вторжению США в Ирак в 2003 году. Тогда 5 февраля на заседании СБ ООН Пауэлл заявил, что получил из первых рук информацию о якобы имеющихся у главы Ирака Саддама Хусейна технологиях по производству биологического оружия. В доказательство этих слов Пауэлл продемонстрировал пробирку с белым порошком, утверждая, что в ней содержится образец производимого на заводах Ирака оружия массового уничтожения. Позднее выяснилось, что Пауэлла дезинформировало ЦРУ: пробирки оказались фальшивками.
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в мире, сша, игорь иванов, колин пауэлл
15:43 18.10.2021 (обновлено: 16:44 18.10.2021)
 
Экс-глава МИД Иванов назвал Пауэлла достойным партнером

Экс-глава МИД Иванов назвал Колина Пауэлла достойным партнером

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГенерал США в отставке, бывший Госсекретарь США Колин Пауэлл на ежегодном "Форуме Россия 2013"
Генерал США в отставке, бывший Госсекретарь США Колин Пауэлл на ежегодном Форуме Россия 2013 - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Несмотря на все разногласия, существовавшие между Россией и США, бывший госсекретарь США Колин Пауэлл делал все возможное, чтобы избежать обострения отношений, рассказал РИА Новости глава Российского совета по международным делам (РСМД), экс-министр иностранных дел РФ Игорь Иванов.
Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл скончался в возрасте 84 лет от осложнений из-за коронавируса.
"Колин Пауэлл был достойный партнер. Много раз мы оказывались в сложной ситуации, он всегда проявлял себя профессионалом, человеком достойным. Конечно, его будет недоставать не только Америке, но и его коллегам. Мы вместе работали четыре года. С ним много что было связано", - сказал Иванов.
"В те годы, когда мы вместе работали, были сложные ситуации – и вокруг Ирака, и с выходом США из договора по ПРО. Но при всех разногласиях, и Пауэлл естественно отстаивал интересы США, он подчеркивал и со своей стороны прилагал усилия, делал все возможное, чтобы избежать обострения отношений", - подчеркнул Иванов.
Колин Пауэлл был одним из основных участников событий, предшествовавших вторжению США в Ирак в 2003 году. Тогда 5 февраля на заседании СБ ООН Пауэлл заявил, что получил из первых рук информацию о якобы имеющихся у главы Ирака Саддама Хусейна технологиях по производству биологического оружия. В доказательство этих слов Пауэлл продемонстрировал пробирку с белым порошком, утверждая, что в ней содержится образец производимого на заводах Ирака оружия массового уничтожения. Позднее выяснилось, что Пауэлла дезинформировало ЦРУ: пробирки оказались фальшивками.
 
В миреСШАИгорь ИвановКолин Пауэлл
 
 
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