https://ria.ru/20211018/otstavka-1755108950.html

Рязанский губернатор отправил в отставку своего первого заместителя

Рязанский губернатор отправил в отставку своего первого заместителя - РИА Новости, 18.10.2021

Рязанский губернатор отправил в отставку своего первого заместителя

Михаил Семенов покинул пост вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства Рязанской области, глава региона Николай Любимов сообщил, что... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T20:38

2021-10-18T20:38

2021-10-18T20:38

политика

рязанская область

николай любимов

отставка

россия

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РЯЗАНЬ, 18 окт – РИА Новости. Михаил Семенов покинул пост вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства Рязанской области, глава региона Николай Любимов сообщил, что подписал соответствующее постановление."Сегодня я подписал постановление об освобождении от замещаемой должности вице-губернатора Семенова Михаила Олеговича. Трудовой договор расторгнут на основании ряда пунктов служебного контракта, связанных с допуском к гостайне", - говорится в сообщении Любимова на его странице в социальной сети "ВКонтакте".Любимов отметил, что госслужащие обязаны соблюдать ряд ограничений. "Те, кто в любой форме нарушает эти ограничения, работать в правительстве области не должны. Прошу это учесть всех, кто хочет остаться в нашей команде", - написал глава региона.В качестве вице-губернатора Рязанской области Семенов был представлен правительству региона 7 сентября этого года.

https://ria.ru/20210826/korruptsiya-1747324705.html

рязанская область

россия

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политика, рязанская область, николай любимов, отставка, россия