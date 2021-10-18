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Рязанский губернатор отправил в отставку своего первого заместителя
Рязанский губернатор отправил в отставку своего первого заместителя - РИА Новости, 18.10.2021
Рязанский губернатор отправил в отставку своего первого заместителя
Михаил Семенов покинул пост вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства Рязанской области, глава региона Николай Любимов сообщил, что... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T20:38
2021-10-18T20:38
2021-10-18T20:38
политика
рязанская область
николай любимов
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РЯЗАНЬ, 18 окт – РИА Новости. Михаил Семенов покинул пост вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства Рязанской области, глава региона Николай Любимов сообщил, что подписал соответствующее постановление."Сегодня я подписал постановление об освобождении от замещаемой должности вице-губернатора Семенова Михаила Олеговича. Трудовой договор расторгнут на основании ряда пунктов служебного контракта, связанных с допуском к гостайне", - говорится в сообщении Любимова на его странице в социальной сети "ВКонтакте".Любимов отметил, что госслужащие обязаны соблюдать ряд ограничений. "Те, кто в любой форме нарушает эти ограничения, работать в правительстве области не должны. Прошу это учесть всех, кто хочет остаться в нашей команде", - написал глава региона.В качестве вице-губернатора Рязанской области Семенов был представлен правительству региона 7 сентября этого года.
https://ria.ru/20210826/korruptsiya-1747324705.html
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политика, рязанская область, николай любимов, отставка, россия
Рязанский губернатор отправил в отставку своего первого заместителя
Губернатор Рязанской области Любимов отправил в отставку своего первого заместителя