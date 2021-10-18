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В Оренбуржье семилетняя девочка отравилась суррогатным алкоголем
В Оренбуржье семилетняя девочка отравилась суррогатным алкоголем - РИА Новости, 18.10.2021
В Оренбуржье семилетняя девочка отравилась суррогатным алкоголем
Семилетняя девочка в оренбургском Гае отравилась суррогатным алкоголем, рассказали в СУ СК России по Оренбургской области. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T10:22
2021-10-18T10:22
2021-10-18T13:06
происшествия
оренбургская область
гай
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
россия
массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье
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УФА, 18 окт — РИА Новости. Семилетняя девочка в оренбургском Гае отравилась суррогатным алкоголем, рассказали в СУ СК России по Оренбургской области.Ранее в регионе от этого пострадало 65 человек, 35 из них умерли.В сообщении говорится, что 17 октября 2021 года в 08:00 в приемный покой детской городской больницы города Новотроицка с соответствующим диагнозом доставили семилетнюю жительницу Гайского городского округа."В рамках проверки, организованной по данному факту, установлено, что малолетняя, будучи в вечернее время на улице в компании сверстников, употребила спиртосодержащую жидкость", — сказали в следственном ведомстве.После того как девочка вернулась домой, ее состояние ухудшилось, ребенка госпитализировали. После оказания необходимой медицинской помощи ее выписали и отпустили домой.
https://ria.ru/20211010/alkogol-1753907530.html
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происшествия, оренбургская область, гай, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия, массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье
10:22 18.10.2021 (обновлено: 13:06 18.10.2021)
В Оренбуржье семилетняя девочка отравилась суррогатным алкоголем
В Оренбуржье семилетняя девочка "в компании сверстников" отравилась суррогатным алкоголем