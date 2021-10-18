https://ria.ru/20211018/otravlenie-1754981895.html

В Оренбуржье семилетняя девочка отравилась суррогатным алкоголем

В Оренбуржье семилетняя девочка отравилась суррогатным алкоголем - РИА Новости, 18.10.2021

В Оренбуржье семилетняя девочка отравилась суррогатным алкоголем

Семилетняя девочка в оренбургском Гае отравилась суррогатным алкоголем, рассказали в СУ СК России по Оренбургской области. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T10:22

2021-10-18T10:22

2021-10-18T13:06

происшествия

оренбургская область

гай

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

россия

массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg

УФА, 18 окт — РИА Новости. Семилетняя девочка в оренбургском Гае отравилась суррогатным алкоголем, рассказали в СУ СК России по Оренбургской области.Ранее в регионе от этого пострадало 65 человек, 35 из них умерли.В сообщении говорится, что 17 октября 2021 года в 08:00 в приемный покой детской городской больницы города Новотроицка с соответствующим диагнозом доставили семилетнюю жительницу Гайского городского округа."В рамках проверки, организованной по данному факту, установлено, что малолетняя, будучи в вечернее время на улице в компании сверстников, употребила спиртосодержащую жидкость", — сказали в следственном ведомстве.После того как девочка вернулась домой, ее состояние ухудшилось, ребенка госпитализировали. После оказания необходимой медицинской помощи ее выписали и отпустили домой.

https://ria.ru/20211010/alkogol-1753907530.html

https://ria.ru/20211017/otravlenie-1754894539.html

оренбургская область

гай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, оренбургская область, гай, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия, массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье