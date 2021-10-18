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Свердловский губернатор ушел в отпуск
Свердловский губернатор ушел в отпуск - РИА Новости, 18.10.2021
Свердловский губернатор ушел в отпуск
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ушел в трехнедельный плановый отпуск, сообщает департамент информационной политики региона. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T10:33
2021-10-18T11:58
общество
екатеринбург
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
евгений куйвашев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ушел в трехнедельный плановый отпуск, сообщает департамент информационной политики региона."Евгений Куйвашев с 18 октября ушел в очередной плановый отпуск. Согласно распоряжению главы региона, исполняющим обязанности губернатора Свердловской области до 11 ноября назначен первый заместитель губернатора Алексей Шмыков", - говорится в сообщении.Шмыков был назначен на пост замглавы региона в январе текущего года, в областном правительстве он курирует деятельность министерства промышленности и науки, министерства природных ресурсов, министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка, а также департамент ветеринарии. До этого, с 2014 по 2016 год, он занимал пост первого заместителя министра энергетики и ЖКХ региона, а с марта 2016 был главой города Каменск-Уральский.Тем временем, в одном из микрорайонов Екатеринбурга на прошлой неделе был введен режим ЧС локального характера из-за продолжительного торфяного пожара, от которого дымом затянуло несколько районов уральской столицы. Как сообщил журналистам заместитель начальника регионального главка МЧС Сергей Щербаков, на утро понедельника происходит очаговое тление торфа на площади 4,5 гектара, зафиксированы 12 очагов. По данным свердловского Роспотребнадзора, концентрация вредных веществ сейчас выше нормы в трех из восьми районов города.
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екатеринбург
свердловская область
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общество, екатеринбург, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), евгений куйвашев
10:33 18.10.2021 (обновлено: 11:58 18.10.2021)
 
Свердловский губернатор ушел в отпуск

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ушел в трехнедельный плановый отпуск

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГубернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ушел в трехнедельный плановый отпуск, сообщает департамент информационной политики региона.
"Евгений Куйвашев с 18 октября ушел в очередной плановый отпуск. Согласно распоряжению главы региона, исполняющим обязанности губернатора Свердловской области до 11 ноября назначен первый заместитель губернатора Алексей Шмыков", - говорится в сообщении.
Шмыков был назначен на пост замглавы региона в январе текущего года, в областном правительстве он курирует деятельность министерства промышленности и науки, министерства природных ресурсов, министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка, а также департамент ветеринарии. До этого, с 2014 по 2016 год, он занимал пост первого заместителя министра энергетики и ЖКХ региона, а с марта 2016 был главой города Каменск-Уральский.
Тем временем, в одном из микрорайонов Екатеринбурга на прошлой неделе был введен режим ЧС локального характера из-за продолжительного торфяного пожара, от которого дымом затянуло несколько районов уральской столицы. Как сообщил журналистам заместитель начальника регионального главка МЧС Сергей Щербаков, на утро понедельника происходит очаговое тление торфа на площади 4,5 гектара, зафиксированы 12 очагов. По данным свердловского Роспотребнадзора, концентрация вредных веществ сейчас выше нормы в трех из восьми районов города.
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ОбществоЕкатеринбургСвердловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Евгений Куйвашев
 
 
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