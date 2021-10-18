https://ria.ru/20211018/otnosheniya-1755079257.html

Столтенберг испортил все, что можно было испортить, считает Джабаров

Столтенберг испортил все, что можно было испортить, считает Джабаров - РИА Новости, 18.10.2021

Столтенберг испортил все, что можно было испортить, считает Джабаров

Действия НАТО охладили отношения альянса с Россией "до состояния льда", а генсек НАТО Йенс Столтенберг "испортил все, что только можно было испортить", заявил... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T17:36

2021-10-18T17:36

2021-10-18T17:38

йенс столтенберг

бельгия

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сергей лавров

владимир джабаров

россия

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Действия НАТО охладили отношения альянса с Россией "до состояния льда", а генсек НАТО Йенс Столтенберг "испортил все, что только можно было испортить", заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров объявил об ответных мерах России на высылку дипломатов при НАТО: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве, также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже. Для контактов с Россией, альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии."У нас и так, честно говоря, отношения с НАТО были на очень низкой отметке. Но НАТО продолжает охлаждать наши отношения уже до состояния льда", - заявил Джабаров.По его словам, своими действиями НАТО стремится вернуть отношения с Россией до состояния "холодной войны"."Столтенберг испортил все, что только можно было испортить", - подчеркнул сенатор.

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Лавров объявил о приостановке работы военной миссии связи НАТО в Москве Лавров объявил о приостановке работы военной миссии связи НАТО в Москве 2021-10-18T17:36 true PT1M04S

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йенс столтенберг, бельгия, москва, нато, совет федерации рф, сергей лавров, владимир джабаров, россия