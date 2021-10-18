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В утопленном в пруду под Тамбовом автомобиле нашли останки второго человека
В утопленном в пруду под Тамбовом автомобиле нашли останки второго человека - РИА Новости, 18.10.2021
В утопленном в пруду под Тамбовом автомобиле нашли останки второго человека
Останки второго человека, пропавшего на иномарке в 2012 году, найдены в пруду в Тамбовской области, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T13:38
2021-10-18T13:38
происшествия
жердевский район
тамбовская область
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ВОРОНЕЖ, 18 окт - РИА Новости. Останки второго человека, пропавшего на иномарке в 2012 году, найдены в пруду в Тамбовской области, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону.Днем 12 октября в нескольких километрах от поселка Максим Горький Жердевского района в пруду Поливной был обнаружен автомобиль Volvo-740, в салоне которого находились скелетированные человеческие останки. Следователи установили, что автомобиль принадлежит без вести пропавшему мужчине. Представитель управления СК РФ по региону уточнила РИА Новости, что обнаружены останки одного человека, но кого - пока непонятно, водолазы продолжили поиски."В ходе исследования дна данного водоема водолазы обнаружили останки еще одного человека. Для установления личности погибших, давности и причины их смерти назначены судебно-медицинская и генетическая экспертизы", - говорится в сообщении.Как пояснил РИА Новости представитель управления СК РФ по Тамбовской области, кому принадлежат останки, причину смерти помогут установить экспертизы, которые займут не менее месяца.По данным следствия, 53-летний житель поселка Максим Горький Жердевского района и его 39-летняя знакомая пропали 10 августа 2012 года. Мужчина находился в гостях, после чего с одной из присутствующих там женщин на своем Volvo-740 уехал в неизвестном направлении. Домой ни он, ни его знакомая не вернулись. По факту безвестного исчезновения было возбуждено дело об убийстве двух лиц.
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жердевский район
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происшествия, жердевский район, тамбовская область
13:38 18.10.2021
 
В утопленном в пруду под Тамбовом автомобиле нашли останки второго человека

В обнаруженном в пруду под Тамбовом автомобиле нашли останки второго человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВОРОНЕЖ, 18 окт - РИА Новости. Останки второго человека, пропавшего на иномарке в 2012 году, найдены в пруду в Тамбовской области, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону.
Днем 12 октября в нескольких километрах от поселка Максим Горький Жердевского района в пруду Поливной был обнаружен автомобиль Volvo-740, в салоне которого находились скелетированные человеческие останки. Следователи установили, что автомобиль принадлежит без вести пропавшему мужчине. Представитель управления СК РФ по региону уточнила РИА Новости, что обнаружены останки одного человека, но кого - пока непонятно, водолазы продолжили поиски.
"В ходе исследования дна данного водоема водолазы обнаружили останки еще одного человека. Для установления личности погибших, давности и причины их смерти назначены судебно-медицинская и генетическая экспертизы", - говорится в сообщении.
Как пояснил РИА Новости представитель управления СК РФ по Тамбовской области, кому принадлежат останки, причину смерти помогут установить экспертизы, которые займут не менее месяца.
По данным следствия, 53-летний житель поселка Максим Горький Жердевского района и его 39-летняя знакомая пропали 10 августа 2012 года. Мужчина находился в гостях, после чего с одной из присутствующих там женщин на своем Volvo-740 уехал в неизвестном направлении. Домой ни он, ни его знакомая не вернулись. По факту безвестного исчезновения было возбуждено дело об убийстве двух лиц.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 17:30
Житель Приморья нашел в бочке скелет, пролежавший там почти десять лет
 
ПроисшествияЖердевский районТамбовская область
 
 
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