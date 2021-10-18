https://ria.ru/20211018/opek-1755110567.html

Белый дом рассказал о давлении США на ОПЕК для снижения цен на топливо

Белый дом рассказал о давлении США на ОПЕК для снижения цен на топливо - РИА Новости, 18.10.2021

Белый дом рассказал о давлении США на ОПЕК для снижения цен на топливо

Администрация США оказывает давление на государства, входящие в состав ОПЕК, добиваясь снижения цен на топливо на энергетических рынках, заявила в понедельник... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T20:53

2021-10-18T20:53

2021-10-18T21:01

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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Администрация США оказывает давление на государства, входящие в состав ОПЕК, добиваясь снижения цен на топливо на энергетических рынках, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Продолжаем оказывать давление через государства, входящие в ОПЕК, поскольку сами мы не являемся членом организации, чтобы решить вопрос с поставками топлива", - сказала Псаки в ходе брифинга, отвечая на вопрос, какие меры принимает администрация США для снижения в стране высоких цен на топливо.Она добавила, что американская администрация также работает над более сбалансированным распределением топлива по стране, стремясь восполнить его недостаток там, где он присутствует. "Мы задействуем для этого все рычаги давления", - подчеркнула Псаки.

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сша, опек, цены на нефть, в мире, весь мир