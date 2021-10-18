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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211018/opek-1755110567.html
Белый дом рассказал о давлении США на ОПЕК для снижения цен на топливо
Белый дом рассказал о давлении США на ОПЕК для снижения цен на топливо - РИА Новости, 18.10.2021
Белый дом рассказал о давлении США на ОПЕК для снижения цен на топливо
Администрация США оказывает давление на государства, входящие в состав ОПЕК, добиваясь снижения цен на топливо на энергетических рынках, заявила в понедельник... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T20:53
2021-10-18T21:01
сша
опек
цены на нефть
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
в мире
весь мир
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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Администрация США оказывает давление на государства, входящие в состав ОПЕК, добиваясь снижения цен на топливо на энергетических рынках, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Продолжаем оказывать давление через государства, входящие в ОПЕК, поскольку сами мы не являемся членом организации, чтобы решить вопрос с поставками топлива", - сказала Псаки в ходе брифинга, отвечая на вопрос, какие меры принимает администрация США для снижения в стране высоких цен на топливо.Она добавила, что американская администрация также работает над более сбалансированным распределением топлива по стране, стремясь восполнить его недостаток там, где он присутствует. "Мы задействуем для этого все рычаги давления", - подчеркнула Псаки.
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сша, опек, цены на нефть, в мире, весь мир
20:53 18.10.2021 (обновлено: 21:01 18.10.2021)
 
Белый дом рассказал о давлении США на ОПЕК для снижения цен на топливо

Белый дом рассказал о давлении США на страны ОПЕК для снижения цен на энергорынках

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ОПЕК в Вене
Штаб-квартира ОПЕК в Вене - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Администрация США оказывает давление на государства, входящие в состав ОПЕК, добиваясь снижения цен на топливо на энергетических рынках, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Продолжаем оказывать давление через государства, входящие в ОПЕК, поскольку сами мы не являемся членом организации, чтобы решить вопрос с поставками топлива", - сказала Псаки в ходе брифинга, отвечая на вопрос, какие меры принимает администрация США для снижения в стране высоких цен на топливо.
Она добавила, что американская администрация также работает над более сбалансированным распределением топлива по стране, стремясь восполнить его недостаток там, где он присутствует. "Мы задействуем для этого все рычаги давления", - подчеркнула Псаки.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 14:15Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
ОПЕК опубликовала доклад с прогнозами по нефтяному рынку
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСШАОПЕКЦены на нефтьВ миреВесь мир
 
 
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