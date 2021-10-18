https://ria.ru/20211018/off-road-1755048510.html

Осеннее офф-роуд приключение: как сделать его незабываемым и беспроблемным

Осеннее офф-роуд приключение: как сделать его незабываемым и беспроблемным - РИА Новости, 18.10.2021

Осеннее офф-роуд приключение: как сделать его незабываемым и беспроблемным

Авторы подкаста много лет путешествуют по бездорожью и готовы поделиться своим опытом, чтобы ваше осеннее офф-роуд приключение стало незабываемым и беспроблемным. Как правильно подготовить машину? Что необходимо иметь во внедорожниках разных классов? Куда стоит поехать?

2021-10-18T14:00

2021-10-18T14:00

2021-10-18T15:21

не роскошь

путешествия

природа

авто

автомобили

ян хайцеэр

антон шапарин

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Осеннее офф-роуд приключение: как сделать его незабываемым и беспроблемным Авторы подкаста много лет путешествуют по бездорожью и готовы поделиться своим опытом, чтобы ваше осеннее офф-роуд приключение стало незабываемым и беспроблемным. Как правильно подготовить машину? Что необходимо иметь во внедорожниках разных классов? Куда стоит поехать? audio/mpeg

Осеннее офф-роуд приключение: как сделать его незабываемым и беспроблемным Авторы подкаста много лет путешествуют по бездорожью и готовы поделиться своим опытом, чтобы ваше осеннее офф-роуд приключение стало незабываемым и беспроблемным. Как правильно подготовить машину? Что необходимо иметь во внедорожниках разных классов? Куда стоит поехать? audio/mpeg

Осенний лес — это удивительное сочетание красок, запахов, эмоций, генератор будущих воспоминаний и рассказов о приключениях на бездорожье. Грязь смывается, а память остается!В подкасте "Не роскошь" ведущие Ян Хайцеэр и Антон Шапарин не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Монтаж: Анастасия ПаниотиКак и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

путешествия, природа, авто, автомобили, ян хайцеэр, антон шапарин, аудио