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Не роскошь
Подкаст о том, как автомобили меняют нашу культуру, города и психологию, моду и образ жизни. В центре каждого разговора – человек, и только на втором плане - одно из величайших его изобретений - машина. Потому что автомобиль – не роскошь, и даже не средство передвижения - это культурное явление.
https://ria.ru/20211018/off-road-1755048510.html
Осеннее офф-роуд приключение: как сделать его незабываемым и беспроблемным
Осеннее офф-роуд приключение: как сделать его незабываемым и беспроблемным - РИА Новости, 18.10.2021
Осеннее офф-роуд приключение: как сделать его незабываемым и беспроблемным
Авторы подкаста много лет путешествуют по бездорожью и готовы поделиться своим опытом, чтобы ваше осеннее офф-роуд приключение стало незабываемым и беспроблемным. Как правильно подготовить машину? Что необходимо иметь во внедорожниках разных классов? Куда стоит поехать?
2021-10-18T14:00
2021-10-18T15:21
не роскошь
путешествия
природа
авто
автомобили
ян хайцеэр
антон шапарин
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Осеннее офф-роуд приключение: как сделать его незабываемым и беспроблемным
Авторы подкаста много лет путешествуют по бездорожью и готовы поделиться своим опытом, чтобы ваше осеннее офф-роуд приключение стало незабываемым и беспроблемным. Как правильно подготовить машину? Что необходимо иметь во внедорожниках разных классов? Куда стоит поехать?
audio/mpeg
Осеннее офф-роуд приключение: как сделать его незабываемым и беспроблемным
Авторы подкаста много лет путешествуют по бездорожью и готовы поделиться своим опытом, чтобы ваше осеннее офф-роуд приключение стало незабываемым и беспроблемным. Как правильно подготовить машину? Что необходимо иметь во внедорожниках разных классов? Куда стоит поехать?
audio/mpeg
Осенний лес — это удивительное сочетание красок, запахов, эмоций, генератор будущих воспоминаний и рассказов о приключениях на бездорожье. Грязь смывается, а память остается!В подкасте "Не роскошь" ведущие Ян Хайцеэр и Антон Шапарин не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Монтаж: Анастасия ПаниотиКак и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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путешествия, природа, авто, автомобили, ян хайцеэр, антон шапарин, аудио
14:00 18.10.2021 (обновлено: 15:21 18.10.2021)
 

Осеннее офф-роуд приключение: как сделать его незабываемым и беспроблемным

Не роскошь
Осеннее офф-роуд приключение: как сделать его незабываемым и беспроблемным
Вчера, 14:00
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Авторы подкаста много лет путешествуют по бездорожью и готовы поделиться своим опытом, чтобы ваше осеннее офф-роуд приключение стало незабываемым и беспроблемным. Как правильно подготовить машину? Что необходимо иметь во внедорожниках разных классов? Куда стоит поехать?
Осенний лес — это удивительное сочетание красок, запахов, эмоций, генератор будущих воспоминаний и рассказов о приключениях на бездорожье. Грязь смывается, а память остается!
В подкасте "Не роскошь" ведущие Ян Хайцеэр и Антон Шапарин не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Монтаж: Анастасия Паниоти
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
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Не роскошьПутешествияприродаАвтоАвтомобилиЯн ХайцеэрАнтон Шапарин
 
 
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