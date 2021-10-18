https://ria.ru/20211018/odessa-1755028401.html

В Одессе неизвестные подожгли цветы в память о погибших 2 мая 2014 года

В Одессе неизвестные подожгли цветы в память о погибших 2 мая 2014 года - РИА Новости, 18.10.2021

В Одессе неизвестные подожгли цветы в память о погибших 2 мая 2014 года

Неизвестные подожгли цветы и записки в память о погибших 2 мая 2014 года у бывшего дома профсоюзов в Одессе, возбуждено дело, сообщила в понедельник... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T13:47

2021-10-18T13:47

2021-10-18T13:47

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КИЕВ, 18 окт - РИА Новости. Неизвестные подожгли цветы и записки в память о погибших 2 мая 2014 года у бывшего дома профсоюзов в Одессе, возбуждено дело, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины."Вчера, 17 октября, вечером в полицию поступило сообщение от граждан о том, что у бывшего дома профсоюзов группа неизвестных подожгла цветы и записки в память о погибших 2 мая 2014 года. Возгорание было ликвидировано, никто не пострадал", - говорится в сообщении.Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по статье "хулиганство", санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы. Полицейские ищут людей, причастных к правонарушению.После смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть - в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 - на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.

https://ria.ru/20211012/genkonsulstvo-1754221598.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210902/odessa-1748378314.html

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