Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211018/odessa-1755028401.html
В Одессе неизвестные подожгли цветы в память о погибших 2 мая 2014 года
В Одессе неизвестные подожгли цветы в память о погибших 2 мая 2014 года - РИА Новости, 18.10.2021
В Одессе неизвестные подожгли цветы в память о погибших 2 мая 2014 года
Неизвестные подожгли цветы и записки в память о погибших 2 мая 2014 года у бывшего дома профсоюзов в Одессе, возбуждено дело, сообщила в понедельник... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T13:47
2021-10-18T13:47
в мире
украина
одесса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/02/1730921643_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_a2683d429ab8c97b4a398a2ab55089ff.jpg
КИЕВ, 18 окт - РИА Новости. Неизвестные подожгли цветы и записки в память о погибших 2 мая 2014 года у бывшего дома профсоюзов в Одессе, возбуждено дело, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины."Вчера, 17 октября, вечером в полицию поступило сообщение от граждан о том, что у бывшего дома профсоюзов группа неизвестных подожгла цветы и записки в память о погибших 2 мая 2014 года. Возгорание было ликвидировано, никто не пострадал", - говорится в сообщении.Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по статье "хулиганство", санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы. Полицейские ищут людей, причастных к правонарушению.После смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть - в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 - на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.
https://ria.ru/20211012/genkonsulstvo-1754221598.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210902/odessa-1748378314.html
украина
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/02/1730921643_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6267a1a7099f60bcd2869666ec7e1163.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, одесса
13:47 18.10.2021
 
В Одессе неизвестные подожгли цветы в память о погибших 2 мая 2014 года

В Одессе неизвестные подожгли цветы в память о погибших у бывшего дома профсоюзов

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкОдесситы приносят цветы к Дому профсоюзов в Одессе, чтобы почтить память погибших в годовщину трагедии на Куликовом поле
Одесситы приносят цветы к Дому профсоюзов в Одессе, чтобы почтить память погибших в годовщину трагедии на Куликовом поле - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 18 окт - РИА Новости. Неизвестные подожгли цветы и записки в память о погибших 2 мая 2014 года у бывшего дома профсоюзов в Одессе, возбуждено дело, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
"Вчера, 17 октября, вечером в полицию поступило сообщение от граждан о том, что у бывшего дома профсоюзов группа неизвестных подожгла цветы и записки в память о погибших 2 мая 2014 года. Возгорание было ликвидировано, никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Колоннада на Приморском бульваре в Одессе - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 15:54
В Одессе облили краской ворота генконсульства России
Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по статье "хулиганство", санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы. Полицейские ищут людей, причастных к правонарушению.
После смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть - в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 - на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.
Одесситы несут цветы, венки и лампадки к Дому профсоюзов, где семь лет назад в результате столкновений с радикалами погибли 48 человек - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
2 сентября, 15:31В мире
В Одессе осквернили памятную доску в честь событий в Доме профсоюзов
 
В миреУкраинаОдесса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:51Эрдоган заявил, что хочет "загнать в угол" постоянных членов Совбеза ООН
04:42В пяти районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за гибели сельхозкультур
04:34КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря, передает Ренхап
04:25Диетолог назвала идеальные продукты для ужина
04:19Специалист научила, как удалить личное фото из чужих соцсетей
04:14Директору подрядчика ВМС США грозит 15 лет тюрьмы за взятку
04:14Украинских пенсионеров призвали готовиться к "худшему"
04:09На Украине рассказали о "троянском коне" против "Северного потока — 2"
04:03Венесуэльский политик назвал экстрадицию Сааба в США давлением на Мадуро
03:38СМИ сообщили об убийстве в Коста-Рике на ферме американца шести человек
03:37В России испытали автономную группу ударных роботов, сообщил источник
03:19В "Росатоме" рассказали, как первыми в мире нашли решение важной задачи
03:18Юрист рассказал, как правильно оспорить штраф с видеокамеры
03:15Врач перечислила помогающие снять стресс продукты
03:07На Камчатке расширили перечень сфер, где введена обязательная вакцинация
03:00Ученые рассказали, почему банки "зеленеют" и чем это грозит
03:00Юристы рассказали, за что владельцам квартир грозят серьезные штрафы
02:58Зеленский признался в бессмысленности вопросов о вступлении Украины в ЕС
02:44Россия и США подготовили проект резолюции по информационной безопасности
02:40Бастрыкин поручил проверить действия следователя в Ленинградской области
Лента новостейМолния