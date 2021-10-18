https://ria.ru/20211018/niva-1755067406.html

"Машина для настоящих мужиков". Российский внедорожник поразил жителей европейской страны

"Машина для настоящих мужиков": болгары восхитились "Нивой" - РИА Новости, 18.10.2021

"Машина для настоящих мужиков". Российский внедорожник поразил жителей европейской страны

Читатели болгарской газеты "Факты" назвали российский внедорожник "Нива" идеальной машиной, отметив ее простоту и надежность. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T16:41

2021-10-18T16:41

2021-10-18T19:37

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факты" назвали российский внедорожник "Нива" идеальной машиной, отметив ее простоту и надежность."Да, если заехать на "Тойоте" в поле или в лес, половину машины там и оставишь, пластмасска", — прокомментировал Пешо.Некоторые читатели раскритиковали российскую машину."Двадцатилетняя "Тойота" в разы проходимее и крепче!" — заявил Йозеф.Таз Трошльота ответил пользователю, что "Тойота" может "развалиться" на бездорожье."Если в "Ниву" вложить немного денег, из нее может получиться супервнедорожник", — добавил он.Хохо подчеркнул, что российский автомобиль идеален для живущих вдали от городов, отметив простоту конструкции и отсутствие сложной электроники."Западные аналоги стали жертвой желания клиента иметь все, даже то, что ему не нужно", — написал он.Читатель Машинист возмутился, что некоторые люди привязывают выбор машины к политическим взглядам.По его словам, "Нива" надежна и существенно дешевле европейских и японских конкурентов — и в этом ее важное преимущество.Ранее газета опубликовала материал о продажах "Нивы" в Британии. Автор обратил внимание на доступность внедорожника, а также простоту конструкции и надежность, назвав автомобиль "зверем с востока".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211012/niva-1754261835.html

https://ria.ru/20210730/niva-1743670068.html

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