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"Машина для настоящих мужиков". Российский внедорожник поразил жителей европейской страны
"Машина для настоящих мужиков": болгары восхитились "Нивой" - РИА Новости, 18.10.2021
"Машина для настоящих мужиков". Российский внедорожник поразил жителей европейской страны
Читатели болгарской газеты "Факты" назвали российский внедорожник "Нива" идеальной машиной, отметив ее простоту и надежность. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T16:41
2021-10-18T19:37
в мире
болгария
авто
россия
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факты" назвали российский внедорожник "Нива" идеальной машиной, отметив ее простоту и надежность."Да, если заехать на "Тойоте" в поле или в лес, половину машины там и оставишь, пластмасска", — прокомментировал Пешо.Некоторые читатели раскритиковали российскую машину."Двадцатилетняя "Тойота" в разы проходимее и крепче!" — заявил Йозеф.Таз Трошльота ответил пользователю, что "Тойота" может "развалиться" на бездорожье."Если в "Ниву" вложить немного денег, из нее может получиться супервнедорожник", — добавил он.Хохо подчеркнул, что российский автомобиль идеален для живущих вдали от городов, отметив простоту конструкции и отсутствие сложной электроники."Западные аналоги стали жертвой желания клиента иметь все, даже то, что ему не нужно", — написал он.Читатель Машинист возмутился, что некоторые люди привязывают выбор машины к политическим взглядам.По его словам, "Нива" надежна и существенно дешевле европейских и японских конкурентов — и в этом ее важное преимущество.Ранее газета опубликовала материал о продажах "Нивы" в Британии. Автор обратил внимание на доступность внедорожника, а также простоту конструкции и надежность, назвав автомобиль "зверем с востока".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211012/niva-1754261835.html
https://ria.ru/20210730/niva-1743670068.html
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РИА Новости
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в мире, болгария, авто, россия
16:41 18.10.2021 (обновлено: 19:37 18.10.2021)
 
"Машина для настоящих мужиков": болгары восхитились "Нивой"

Читатели болгарской газеты "Факты" назвали "Ниву" идеальной машиной

© пресс-служба АО "АВТОВАЗ"Модернизированный внедорожник LADA 4х4
Модернизированный внедорожник LADA 4х4
© пресс-служба АО "АВТОВАЗ"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факты" назвали российский внедорожник "Нива" идеальной машиной, отметив ее простоту и надежность.

"Машина для настоящих мужиков, не для белоручек!" — написал Банго Васил.

"Да, если заехать на "Тойоте" в поле или в лес, половину машины там и оставишь, пластмасска", — прокомментировал Пешо.
Некоторые читатели раскритиковали российскую машину.
Автомобиль Lada Niva Legend - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 18:38
"Совершенство не терпит перемен": болгары восхитились российскими машинами
"Двадцатилетняя "Тойота" в разы проходимее и крепче!" — заявил Йозеф.
Таз Трошльота ответил пользователю, что "Тойота" может "развалиться" на бездорожье.
"Если в "Ниву" вложить немного денег, из нее может получиться супервнедорожник", — добавил он.

"Идеальная машина для деревни. Удивительно, почему деревенские ее ругают!" — прокомментировал Лютов.

Хохо подчеркнул, что российский автомобиль идеален для живущих вдали от городов, отметив простоту конструкции и отсутствие сложной электроники.
"Западные аналоги стали жертвой желания клиента иметь все, даже то, что ему не нужно", — написал он.
Презентация новой Lada Granta на заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 17:29
Болгары пожалели, что не могут купить российские автомобили
Читатель Машинист возмутился, что некоторые люди привязывают выбор машины к политическим взглядам.
"Lada Niva — один из немногих успешных продуктов бывшего СССР <…>, который продавался и за "железным занавесом", — отметил пользователь.
По его словам, "Нива" надежна и существенно дешевле европейских и японских конкурентов — и в этом ее важное преимущество.
Ранее газета опубликовала материал о продажах "Нивы" в Британии. Автор обратил внимание на доступность внедорожника, а также простоту конструкции и надежность, назвав автомобиль "зверем с востока".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Цех сборки автомобилей ОАО АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 13:52
Российская Lada Niva "уделает" более дорогие авто, заявили в Болгарии
 
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