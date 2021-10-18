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Россия сохранила второе место в мире по добыче нефти
Россия сохранила второе место в мире по добыче нефти - РИА Новости, 18.10.2021
Россия сохранила второе место в мире по добыче нефти
Россия в августе вновь осталась на втором месте в мире по объему добычи нефти с показателем в 9,944 миллиона баррелей в сутки, США сохранили мировое лидерство,... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T15:01
2021-10-18T17:28
экономика
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Россия в августе вновь осталась на втором месте в мире по объему добычи нефти с показателем в 9,944 миллиона баррелей в сутки, США сохранили мировое лидерство, третья — Саудовская Аравия, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).На этой позиции Россия остается с мая 2020 года. Лишь в апреле 2020-го она опускалась на третье место. До этого больше года также была второй.По данным JODI, нефтедобыча в стране в августе выросла на 1,1% по отношению к июлю, США снизили ее на 1,1%, до 11,181 миллиона баррелей в сутки, а Саудовская Аравия нарастила на 0,9%, до 9,562 миллиона.Экспорт нефти из Саудовской Аравии в августе вырос в месячном выражении на 1,9%, до 6,45 миллиона баррелей в сутки, а из США — на 7,5%, до 2,903 миллиона. Данные об экспорте из России за август JODI не приводит. В июле она поставила 4,39 миллиона баррелей, а в июне — 5,542 миллиона.Нефтепереработка в России в августе увеличилась на 5,4% с уровня июля и составила 5,985 миллиона баррелей в сутки. В США она сократилась на 0,6% в сравнении с предшествовавшим месяцем, до 15,762 миллиона баррелей, а в Саудовской Аравии — выросла на 2,6%, до 2,521 миллиона.
https://ria.ru/20211012/milliardy-1754058123.html
https://ria.ru/20211018/neft-1754968282.html
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экономика, нефть, сша, цены на нефть, россия
15:01 18.10.2021 (обновлено: 17:28 18.10.2021)
 
Россия сохранила второе место в мире по добыче нефти

Россия в августе сохранила второе место в мире по добыче нефти после США

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Россия в августе вновь осталась на втором месте в мире по объему добычи нефти с показателем в 9,944 миллиона баррелей в сутки, США сохранили мировое лидерство, третья — Саудовская Аравия, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).
На этой позиции Россия остается с мая 2020 года. Лишь в апреле 2020-го она опускалась на третье место. До этого больше года также была второй.
Нефтяные качалки в Татарстане - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 08:00
В мире стремительно дорожает "ненужный товар": Россия заработает миллиарды
По данным JODI, нефтедобыча в стране в августе выросла на 1,1% по отношению к июлю, США снизили ее на 1,1%, до 11,181 миллиона баррелей в сутки, а Саудовская Аравия нарастила на 0,9%, до 9,562 миллиона.
Экспорт нефти из Саудовской Аравии в августе вырос в месячном выражении на 1,9%, до 6,45 миллиона баррелей в сутки, а из США — на 7,5%, до 2,903 миллиона. Данные об экспорте из России за август JODI не приводит. В июле она поставила 4,39 миллиона баррелей, а в июне — 5,542 миллиона.
Нефтепереработка в России в августе увеличилась на 5,4% с уровня июля и составила 5,985 миллиона баррелей в сутки. В США она сократилась на 0,6% в сравнении с предшествовавшим месяцем, до 15,762 миллиона баррелей, а в Саудовской Аравии — выросла на 2,6%, до 2,521 миллиона.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
Вчера, 08:17
Цена нефти марки Brent впервые за три года превысила 86 долларов за баррель
 
ЭкономикаНефтьСШАЦены на нефтьРоссия
 
 
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