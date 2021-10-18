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Цена нефти марки Brent впервые за три года превысила 86 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent впервые за три года превысила 86 долларов за баррель - РИА Новости, 18.10.2021
Цена нефти марки Brent впервые за три года превысила 86 долларов за баррель
Рост мировых цен на нефть ускорился на процент, при этом стоимость североморской смеси марки Brent поднялась выше отметки в 86 долларов за баррель впервые с 4... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T08:17
2021-10-18T08:17
2021-10-18T08:54
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Рост мировых цен на нефть ускорился на процент, при этом стоимость североморской смеси марки Brent поднялась выше отметки в 86 долларов за баррель впервые с 4 октября 2018 года, свидетельствуют данные торгов.К 7:06 мск стоимость декабрьских фьючерсных контрактов на ее поставки снизилась до 85,77 доллара за баррель.Ноябрьские фьючерсы на техасскую WTI дорожали на 1,46 процента, до 83,49 доллара за баррель, декабрьские — на 1,42 процента, до 82,89 доллара за единицу измерения.Цены на нефть растут на фоне ожиданий повышенного спроса. "Постепенное снятие ограничений из-за COVID-19 во всем мире также, вероятно, поможет восстановлению потребления топлива", — заявили газете The Wall Street Journal аналитики ANZ, отметив новости о том, что США откроют свои границы для полностью вакцинированных иностранцев начиная со следующего месяца.Кроме того, на прошлой неделе Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило, что высокие цены на природный газ повысят спрос на нефть.Газовый рынок Европы в последние месяцы лихорадит. Если в начале августа фьючерсы торговались в районе 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября достигли исторического максимума в 1937 долларов. Затем последовал некоторый откат, но цены все равно остаются высокими.
https://ria.ru/20211015/nefteprodukty-1754722115.html
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экономика, сша, brent, anz, мэа, цены на нефть
08:17 18.10.2021 (обновлено: 08:54 18.10.2021)
Цена нефти марки Brent впервые за три года превысила 86 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent превысила 86 долларов за баррель впервые с 4 октября 2018 года