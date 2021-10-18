https://ria.ru/20211018/navalnyy-1754966859.html

Песков поблагодарил Бога за жизнь Навального

Песков прокомментировал ситуацию с Навальным - РИА Новости, 18.10.2021

Песков поблагодарил Бога за жизнь Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг Алексея Навального, по его словам, хорошо, что блогер выжил после инцидента. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T07:57

2021-10-18T07:57

2021-10-18T15:27

в мире

париж

франция

москва

дмитрий песков

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

ив роше

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746203699_0:145:2938:1798_1920x0_80_0_0_3329d6a4f028267a5a159ff9b42f6a49.jpg

ПАРИЖ, 18 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг Алексея Навального, по его словам, хорошо, что блогер выжил после инцидента.Также Песков отметил, что по прибытии в исправительное учреждение Навальный "начал голодать", но со временем вновь "начал есть".По словам журналистки, Франции кажется, что руководство России побаивается Навального. В ответ на это Песков заявил, что власти "не побаиваются" Навального, однако не хотят, чтобы он получал дополнительную "популярность" или рейтинг.Наряду с этим пресс-секретарь президента напомнил, что в России пока "не получили ответа" о том, что произошло с Навальным.Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а российский МИД подчеркнул, что ждет ответа на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН — по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение. Навальный сейчас отбывает наказание в колонии.

https://ria.ru/20211015/iv_roshe-1754803586.html

https://ria.ru/20211018/peskov-1754964737.html

париж

франция

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, париж, франция, москва, дмитрий песков, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ив роше, россия