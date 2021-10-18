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https://ria.ru/20211018/navalnyy-1754966859.html
Песков поблагодарил Бога за жизнь Навального
Песков прокомментировал ситуацию с Навальным - РИА Новости, 18.10.2021
Песков поблагодарил Бога за жизнь Навального
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг Алексея Навального, по его словам, хорошо, что блогер выжил после инцидента. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T07:57
2021-10-18T15:27
в мире
париж
франция
москва
дмитрий песков
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
ив роше
россия
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ПАРИЖ, 18 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг Алексея Навального, по его словам, хорошо, что блогер выжил после инцидента.Также Песков отметил, что по прибытии в исправительное учреждение Навальный "начал голодать", но со временем вновь "начал есть".По словам журналистки, Франции кажется, что руководство России побаивается Навального. В ответ на это Песков заявил, что власти "не побаиваются" Навального, однако не хотят, чтобы он получал дополнительную "популярность" или рейтинг.Наряду с этим пресс-секретарь президента напомнил, что в России пока "не получили ответа" о том, что произошло с Навальным.Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а российский МИД подчеркнул, что ждет ответа на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН — по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение. Навальный сейчас отбывает наказание в колонии.
https://ria.ru/20211015/iv_roshe-1754803586.html
https://ria.ru/20211018/peskov-1754964737.html
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в мире, париж, франция, москва, дмитрий песков, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ив роше, россия
07:57 18.10.2021 (обновлено: 15:27 18.10.2021)
 
Песков прокомментировал ситуацию с Навальным

Песков: хорошо, что Навальный выжил после инцидента

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoБлогер Алексей Навальный
Блогер Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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ПАРИЖ, 18 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг Алексея Навального, по его словам, хорошо, что блогер выжил после инцидента.

"Будем надеяться, что он не умрет (в заключении. — Прим. ред.). <...> Слава богу, что он жив", — сказал Песков в интервью для документального фильма "Владимир Путин: хозяин игры" (Poutine, le maître du jeu) французского телеканала France 5 в ответ на вопрос журналистки о положении Навального и о том, "не умрет ли он в тюрьме".

Также Песков отметил, что по прибытии в исправительное учреждение Навальный "начал голодать", но со временем вновь "начал есть".
По словам журналистки, Франции кажется, что руководство России побаивается Навального. В ответ на это Песков заявил, что власти "не побаиваются" Навального, однако не хотят, чтобы он получал дополнительную "популярность" или рейтинг.
Наряду с этим пресс-секретарь президента напомнил, что в России пока "не получили ответа" о том, что произошло с Навальным.
Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 19:07
Во Франции отклонили иск Навального к "Ив Роше"
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а российский МИД подчеркнул, что ждет ответа на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН — по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение. Навальный сейчас отбывает наказание в колонии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
Вчера, 07:20
Песков заявил, что Россия никому не угрожает
 
В миреПарижФранцияМоскваДмитрий ПесковФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Ив РошеРоссия
 
 
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