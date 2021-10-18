https://ria.ru/20211018/nato-1755114579.html

Госдеп заявил, что НАТО продолжит реагировать на "агрессию" России

Госдеп заявил, что НАТО продолжит реагировать на "агрессию" России - РИА Новости, 18.10.2021

Госдеп заявил, что НАТО продолжит реагировать на "агрессию" России

Госдеп США заявил, что политика НАТО в отношении России остается неизменной - реагировать на "агрессию", но оставлять открытой дверь для диалога. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T21:30

2021-10-18T21:30

2021-10-18T21:30

сша

москва

владимир путин

нато

сергей лавров

нед прайс

россия

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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Госдеп США заявил, что политика НАТО в отношении России остается неизменной - реагировать на "агрессию", но оставлять открытой дверь для диалога."Политика НАТО относительно России остается постоянной: это сила, определение и реагирование на российскую агрессию, но оставляя в то же время дверь открытой для значимого диалога", - сказал представитель госдепа Нед Прайс на брифинге.За комментариями относительно решений РФ прекратить работу военной миссии связи НАТО в Москве он рекомендовал обращаться к альянсу.Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник объявил об ответных мерах России на высылку дипломатов при НАТО: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве, также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже. Для контактов с Россией альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии.Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента России Владимира Путина, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".

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сша

москва

россия

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сша, москва, владимир путин, нато, сергей лавров, нед прайс, россия