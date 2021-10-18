https://ria.ru/20211018/nato-1755094814.html
В МИД предложили НАТО договориться о мерах по деэскалации
В МИД предложили НАТО договориться о мерах по деэскалации - РИА Новости, 18.10.2021
В МИД предложили НАТО договориться о мерах по деэскалации
Россия предлагает договориться о мерах деэскалации с НАТО, в том числе о взаимном снижении военной активности вдоль границ России и стран альянса, заявил на... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T18:59
2021-10-18T18:59
2021-10-18T19:21
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андрей белоусов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ООН, 18 окт – РИА Новости. Россия предлагает договориться о мерах деэскалации с НАТО, в том числе о взаимном снижении военной активности вдоль границ России и стран альянса, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы российской делегации, зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организаций в Женеве Андрей Белоусов.По его словам, сегодня востребованы "шаги по улучшению обстановки, а также фокус на добросовестное выполнение существующих договоренностей, включая Венский документ"."Полезны дополнительные добровольные меры транспарентности. Предлагаем договориться о мерах деэскалации, включая взаимное снижение военной активности вдоль границы России и стран НАТО, о совершенствовании механизмов предотвращения инцидентов и опасной военной деятельности", - сказал Белоусов.
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нато, россия, в мире, оон, андрей белоусов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
18:59 18.10.2021 (обновлено: 19:21 18.10.2021)
В МИД предложили НАТО договориться о мерах по деэскалации
Белоусов: Россия предлагает НАТО взаимное снижение военной активности на границе