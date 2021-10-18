https://ria.ru/20211018/nato-1755094814.html

В МИД предложили НАТО договориться о мерах по деэскалации

В МИД предложили НАТО договориться о мерах по деэскалации - РИА Новости, 18.10.2021

В МИД предложили НАТО договориться о мерах по деэскалации

Россия предлагает договориться о мерах деэскалации с НАТО, в том числе о взаимном снижении военной активности вдоль границ России и стран альянса, заявил на... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T18:59

2021-10-18T18:59

2021-10-18T19:21

нато

россия

в мире

оон

андрей белоусов

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ООН, 18 окт – РИА Новости. Россия предлагает договориться о мерах деэскалации с НАТО, в том числе о взаимном снижении военной активности вдоль границ России и стран альянса, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы российской делегации, зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организаций в Женеве Андрей Белоусов.По его словам, сегодня востребованы "шаги по улучшению обстановки, а также фокус на добросовестное выполнение существующих договоренностей, включая Венский документ"."Полезны дополнительные добровольные меры транспарентности. Предлагаем договориться о мерах деэскалации, включая взаимное снижение военной активности вдоль границы России и стран НАТО, о совершенствовании механизмов предотвращения инцидентов и опасной военной деятельности", - сказал Белоусов.

https://ria.ru/20211017/razozlit-1754956668.html

россия

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2021

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нато, россия, в мире, оон, андрей белоусов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)