https://ria.ru/20211018/nato-1755092823.html
В МИД назвали условие возобновления отношений с НАТО
В МИД назвали условие возобновления отношений с НАТО - РИА Новости, 18.10.2021
В МИД назвали условие возобновления отношений с НАТО
Пока НАТО не откажется от стратегии сдерживания Москвы, взаимодействие с альянсом будет затруднительным, заявил замглавы российской делегации в Первом комитете... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T18:48
2021-10-18T18:48
2021-10-18T19:46
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андрей белоусов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ООН, 18 окт — РИА Новости. Пока НАТО не откажется от стратегии сдерживания Москвы, взаимодействие с альянсом будет затруднительным, заявил замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН Андрей Белоусов.Он отметил, что организация постоянно наращивает военный потенциал и активизирует военные действия у российских рубежей.На заседании комитета дипломат подчеркнул, что сегодня востребованы "шаги по улучшению обстановки, а также фокус на добросовестное выполнение существующих договоренностей, включая Венский документ". По его словам, "полезны дополнительные добровольные меры транспарентности."Предлагаем договориться о мерах деэскалации, включая взаимное снижение военной активности вдоль границы России и стран НАТО, о совершенствовании механизмов предотвращения инцидентов и опасной военной деятельности", — сказал Белоусов.Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что с 1 ноября Россия приостановит работу постпредства и других органов для контактов с Североатлантическим альянсом. Также неопределенное время не будет функционировать военная миссия НАТО в Москве, а информационное бюро закроют.Лавров отметил, что сейчас между сторонами нет никакого общения по линии военных. Выполнять функции экстренной связи с Россией может один из послов стран — членов НАТО в Москве на усмотрение альянса, добавили в МИД.Организация ранее отозвала аккредитацию у восьми сотрудников российского постпредства и сократила число разрешений до десяти. Как заметил Лавров, Москве это решение не объяснили. По его словам, Москва "больше не будет делать вид, что в ближайшей перспективе возможны какие-то перемены в отношениях".
https://ria.ru/20211018/uvedomleniya-1755090304.html
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нато, россия, в мире, оон, андрей белоусов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
18:48 18.10.2021 (обновлено: 19:46 18.10.2021)
В МИД назвали условие возобновления отношений с НАТО
Белоусов: пока НАТО не откажется от сдерживания России, диалог с альянсом будет затруднен
ООН, 18 окт — РИА Новости.
Пока НАТО
не откажется от стратегии сдерживания Москвы, взаимодействие с альянсом будет затруднительным, заявил замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН Андрей Белоусов
.
Он отметил, что организация постоянно наращивает военный потенциал и активизирует военные действия у российских рубежей.
На заседании комитета дипломат подчеркнул, что сегодня востребованы "шаги по улучшению обстановки, а также фокус на добросовестное выполнение существующих договоренностей, включая Венский документ". По его словам, "полезны дополнительные добровольные меры транспарентности.
"Предлагаем договориться о мерах деэскалации, включая взаимное снижение военной активности вдоль границы России и стран НАТО, о совершенствовании механизмов предотвращения инцидентов и опасной военной деятельности", — сказал Белоусов.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров
сообщил, что с 1 ноября Россия приостановит работу постпредства и других органов для контактов с Североатлантическим альянсом. Также неопределенное время не будет функционировать военная миссия НАТО
в Москве
, а информационное бюро закроют.
Лавров отметил, что сейчас между сторонами нет никакого общения по линии военных. Выполнять функции экстренной связи с Россией может один из послов стран — членов НАТО в Москве на усмотрение альянса, добавили в МИД.
Организация ранее отозвала аккредитацию у восьми сотрудников российского постпредства и сократила число разрешений до десяти. Как заметил Лавров, Москве это решение не объяснили. По его словам, Москва "больше не будет делать вид, что в ближайшей перспективе возможны какие-то перемены в отношениях".