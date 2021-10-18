https://ria.ru/20211018/nato-1755092823.html

В МИД назвали условие возобновления отношений с НАТО

В МИД назвали условие возобновления отношений с НАТО - РИА Новости, 18.10.2021

В МИД назвали условие возобновления отношений с НАТО

Пока НАТО не откажется от стратегии сдерживания Москвы, взаимодействие с альянсом будет затруднительным, заявил замглавы российской делегации в Первом комитете... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T18:48

2021-10-18T18:48

2021-10-18T19:46

нато

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ООН, 18 окт — РИА Новости. Пока НАТО не откажется от стратегии сдерживания Москвы, взаимодействие с альянсом будет затруднительным, заявил замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН Андрей Белоусов.Он отметил, что организация постоянно наращивает военный потенциал и активизирует военные действия у российских рубежей.На заседании комитета дипломат подчеркнул, что сегодня востребованы "шаги по улучшению обстановки, а также фокус на добросовестное выполнение существующих договоренностей, включая Венский документ". По его словам, "полезны дополнительные добровольные меры транспарентности."Предлагаем договориться о мерах деэскалации, включая взаимное снижение военной активности вдоль границы России и стран НАТО, о совершенствовании механизмов предотвращения инцидентов и опасной военной деятельности", — сказал Белоусов.Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что с 1 ноября Россия приостановит работу постпредства и других органов для контактов с Североатлантическим альянсом. Также неопределенное время не будет функционировать военная миссия НАТО в Москве, а информационное бюро закроют.Лавров отметил, что сейчас между сторонами нет никакого общения по линии военных. Выполнять функции экстренной связи с Россией может один из послов стран — членов НАТО в Москве на усмотрение альянса, добавили в МИД.Организация ранее отозвала аккредитацию у восьми сотрудников российского постпредства и сократила число разрешений до десяти. Как заметил Лавров, Москве это решение не объяснили. По его словам, Москва "больше не будет делать вид, что в ближайшей перспективе возможны какие-то перемены в отношениях".

https://ria.ru/20211018/uvedomleniya-1755090304.html

https://ria.ru/20211018/kosachev-1755089136.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, россия, в мире, оон, андрей белоусов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)