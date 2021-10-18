https://ria.ru/20211018/nato-1755084477.html

НАТО вынудила Россию остановить работу миссии альянса, заявил эксперт

НАТО вынудила Россию остановить работу миссии альянса, заявил эксперт - РИА Новости, 18.10.2021

НАТО вынудила Россию остановить работу миссии альянса, заявил эксперт

Приостановка работы информбюро и военной миссии НАТО в Москве и постпредства РФ при альянсе была неизбежна и теперь не скажется на отношениях Россия-НАТО, так... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T18:04

2021-10-18T18:04

2021-10-18T18:05

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Приостановка работы информбюро и военной миссии НАТО в Москве и постпредства РФ при альянсе была неизбежна и теперь не скажется на отношениях Россия-НАТО, так как никакого взаимодействия по этой линии в последние годы не было, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров объявил об ответных мерах России на высылку дипломатов при НАТО: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве, также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже. Для контактов с Россией, альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии."Никак не изменит, потому что никакого взаимодействия нет. Есть русофобская антироссийская политика штаб-квартиры НАТО, которая проявляется и в военных учениях, и в практических действиях, и высылке российских дипломатов, работавших там. Поэтому закрытие миссии информационного бюро НАТО - это ответная реакция Москвы на те действия, которые совершил альянс", - сказал Коротченко.При этом, по его словам, закрывающиеся бюро НАТО в России могли одновременно выполнять и функции штаб-квартиры разведок НАТО под дипломатическим прикрытием.Эксперт назвал приостановку работы информбюро и военной миссии НАТО в Москве и российского постпредства "естественным ходом развития событий" и указал на то, что если альянс захочет наладить с РФ отношения, ему придется сделать встречные шаги."В дипломатии всегда присутствует принцип взаимности. Россия действует исходя из этого. Первые шаги сделал Запад, сделала НАТО, сделали США. Мы лишь отвечаем в рамках соответствующих процедур, на основе принципов взаимности. Данное решение российского военно-политического руководства абсолютно четкое, своевременное и адекватное складывающейся ситуации", - добавил Коротченко.

https://ria.ru/20211018/lavrov-1755049754.html

https://ria.ru/20211018/otnosheniya-1755072253.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, москва, нато, сергей лавров, игорь коротченко, россия