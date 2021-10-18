В Сербии назвали действия НАТО против России "игрой с огнем"
Лидер Радикальной партии Сербии Шешель: НАТО играет с огнем своей антироссийской политикой
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель
БЕЛГРАД, 18 окт – РИА Новости. НАТО усилением неприятельской политики по отношению к России провоцирует возникновение открытого противостояния и играет с огнем, заявил РИА Новости лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель.
В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров объявил об ответных мерах России на высылку дипломатов при НАТО: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве, также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже. Для контактов с Россией, альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии.
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"НАТО обострила свою неприятельскую политику по отношению к России, это все более очевидно, и приближается к опасной линии открытого противостояния. Но НАТО играет с огнем, Россия сегодня не та, что была 25 лет назад, любые игры с ней исключены", - сказал Шешель.
"Россия всегда была большой и сильной и умела защитить свои интересы. НАТО готова на большой риск, провоцировать крупные конфликты с непредсказуемыми последствиями, а это им выйдет боком. Все очевиднее, что Америка не может одновременно действовать против КНР и РФ и оставаться мировым гегемоном, это больше невозможно", - подчеркнул глава сербской партии.
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