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В Сербии назвали действия НАТО против России "игрой с огнем"
В Сербии назвали действия НАТО против России "игрой с огнем" - РИА Новости, 18.10.2021
В Сербии назвали действия НАТО против России "игрой с огнем"
НАТО усилением неприятельской политики по отношению к России провоцирует возникновение открытого противостояния и играет с огнем, заявил РИА Новости лидер... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T17:21
2021-10-18T17:21
в мире
сербия
нато
воислав шешель
россия
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БЕЛГРАД, 18 окт – РИА Новости. НАТО усилением неприятельской политики по отношению к России провоцирует возникновение открытого противостояния и играет с огнем, заявил РИА Новости лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель.В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров объявил об ответных мерах России на высылку дипломатов при НАТО: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве, также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже. Для контактов с Россией, альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии."НАТО обострила свою неприятельскую политику по отношению к России, это все более очевидно, и приближается к опасной линии открытого противостояния. Но НАТО играет с огнем, Россия сегодня не та, что была 25 лет назад, любые игры с ней исключены", - сказал Шешель."Россия всегда была большой и сильной и умела защитить свои интересы. НАТО готова на большой риск, провоцировать крупные конфликты с непредсказуемыми последствиями, а это им выйдет боком. Все очевиднее, что Америка не может одновременно действовать против КНР и РФ и оставаться мировым гегемоном, это больше невозможно", - подчеркнул глава сербской партии.
https://ria.ru/20211011/serbiya-1753951559.html
https://ria.ru/20211017/razozlit-1754956668.html
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в мире, сербия, нато, воислав шешель, россия
17:21 18.10.2021
 
В Сербии назвали действия НАТО против России "игрой с огнем"

Лидер Радикальной партии Сербии Шешель: НАТО играет с огнем своей антироссийской политикой

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель
Лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕЛГРАД, 18 окт – РИА Новости. НАТО усилением неприятельской политики по отношению к России провоцирует возникновение открытого противостояния и играет с огнем, заявил РИА Новости лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель.
В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров объявил об ответных мерах России на высылку дипломатов при НАТО: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве, также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже. Для контактов с Россией, альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии.
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"НАТО обострила свою неприятельскую политику по отношению к России, это все более очевидно, и приближается к опасной линии открытого противостояния. Но НАТО играет с огнем, Россия сегодня не та, что была 25 лет назад, любые игры с ней исключены", - сказал Шешель.
"Россия всегда была большой и сильной и умела защитить свои интересы. НАТО готова на большой риск, провоцировать крупные конфликты с непредсказуемыми последствиями, а это им выйдет боком. Все очевиднее, что Америка не может одновременно действовать против КНР и РФ и оставаться мировым гегемоном, это больше невозможно", - подчеркнул глава сербской партии.
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