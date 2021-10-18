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В Госдуме одобрили приостановку деятельности постпредства при НАТО
В Госдуме одобрили приостановку деятельности постпредства при НАТО - РИА Новости, 18.10.2021
В Госдуме одобрили приостановку деятельности постпредства при НАТО
Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что приостановка деятельности постпредства РФ при НАТО является более чем адекватным... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T15:50
2021-10-18T16:05
нато
россия
политика
бельгия
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что приостановка деятельности постпредства РФ при НАТО является более чем адекватным ответом на необоснованную высылку восьми российских дипломатов из Брюсселя.В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров объявил об ответных мерах России на высылку дипломатов при НАТО: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве, также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже. Для контактов с Россией, альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии."Приостановление деятельности постпредства РФ при НАТО, а также прекращение деятельности информационного бюро и военной миссии связи альянса в Москве – более чем адекватный ответ на необоснованную высылку восьми российских дипломатов из Брюсселя", - сказал Слуцкий журналистам. По его словам, альянс занимает "явно конфронтационную позицию по отношению к РФ"."Все заявления натовского руководства о необходимости диалога с Россией явно расходились с делами. Полностью согласен с главой МИД Сергеем Лавровым - при таких обстоятельствах мы не можем больше делать вид, что есть какие-то перспективы перемен в отношениях с НАТО в ближайшее время. Коллективный Запад за последние годы предпринял массу усилий для свертывания контактов, не говоря о непрекращающихся провокациях у российских границ", - отметил парламентарий.При этом он добавил, что российская сторона была готова к диалогу, но он возможен только на равноправной основе, а не с позиции силы.
https://ria.ru/20211017/razozlit-1754956668.html
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нато, россия, политика, бельгия, госдума рф, леонид слуцкий (политик)
15:50 18.10.2021 (обновлено: 16:05 18.10.2021)
 
В Госдуме одобрили приостановку деятельности постпредства при НАТО

Слуцкий назвал приостановку работы постпредства при НАТО более чем адекватным ответом

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что приостановка деятельности постпредства РФ при НАТО является более чем адекватным ответом на необоснованную высылку восьми российских дипломатов из Брюсселя.
В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров объявил об ответных мерах России на высылку дипломатов при НАТО: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве, также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже. Для контактов с Россией, альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии.
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"Приостановление деятельности постпредства РФ при НАТО, а также прекращение деятельности информационного бюро и военной миссии связи альянса в Москве – более чем адекватный ответ на необоснованную высылку восьми российских дипломатов из Брюсселя", - сказал Слуцкий журналистам. По его словам, альянс занимает "явно конфронтационную позицию по отношению к РФ".
"Все заявления натовского руководства о необходимости диалога с Россией явно расходились с делами. Полностью согласен с главой МИД Сергеем Лавровым - при таких обстоятельствах мы не можем больше делать вид, что есть какие-то перспективы перемен в отношениях с НАТО в ближайшее время. Коллективный Запад за последние годы предпринял массу усилий для свертывания контактов, не говоря о непрекращающихся провокациях у российских границ", - отметил парламентарий.
При этом он добавил, что российская сторона была готова к диалогу, но он возможен только на равноправной основе, а не с позиции силы.
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НАТОРоссияПолитикаБельгияГосдума РФЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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