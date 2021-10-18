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В Совфеде оценили перспективы отношений с НАТО
В Совфеде оценили перспективы отношений с НАТО - РИА Новости, 18.10.2021
В Совфеде оценили перспективы отношений с НАТО
Демонтаж НАТО инфраструктуры отношений с РФ чреват возникновением военных конфликтов в мире, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T15:26
2021-10-18T15:26
в мире
андрей климов
нато
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Демонтаж НАТО инфраструктуры отношений с РФ чреват возникновением военных конфликтов в мире, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Россия приостанавливает работу своего представительства при альянсе с 1 ноября. Он подчеркнул, что решение НАТО о высылке российских дипломатов говорит, что альянс не заинтересован в диалоге."Продолжается инициированное Западом противостояние с Россией. Высылка российских дипломатов из нашего представительства при альянсе стало проявлением враждебности западной политики в отношении РФ", - сказал Климов.Он подчеркнул, что по вине западных стран идет демонтаж последних элементов, созданных в период международной разрядки, начиная с 1975 года."Эта инфраструктура давала возможность хоть какой-то предсказуемости в отношениях сторон. Теперь же при отсутствии подобной инфраструктуры возникает опасность военных конфликтов, которые могут развиваться лавинообразно и представлять угрозу уже всей глобальной безопасности", - отметил парламентарий.
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в мире, андрей климов, нато, сергей лавров, россия
15:26 18.10.2021
 
В Совфеде оценили перспективы отношений с НАТО

Сенатор Климов: демонтаж НАТО инфраструктуры отношений с Россией чреват конфликтами в мире

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАндрей Климов
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Демонтаж НАТО инфраструктуры отношений с РФ чреват возникновением военных конфликтов в мире, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Россия приостанавливает работу своего представительства при альянсе с 1 ноября. Он подчеркнул, что решение НАТО о высылке российских дипломатов говорит, что альянс не заинтересован в диалоге.
"Продолжается инициированное Западом противостояние с Россией. Высылка российских дипломатов из нашего представительства при альянсе стало проявлением враждебности западной политики в отношении РФ", - сказал Климов.
Он подчеркнул, что по вине западных стран идет демонтаж последних элементов, созданных в период международной разрядки, начиная с 1975 года.
"Эта инфраструктура давала возможность хоть какой-то предсказуемости в отношениях сторон. Теперь же при отсутствии подобной инфраструктуры возникает опасность военных конфликтов, которые могут развиваться лавинообразно и представлять угрозу уже всей глобальной безопасности", - отметил парламентарий.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
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В миреАндрей КлимовНАТОСергей ЛавровРоссия
 
 
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