https://ria.ru/20211018/nato-1755039800.html

Россия приостанавливает работу представительства при НАТО с 1 ноября

Россия приостанавливает работу представительства при НАТО с 1 ноября - РИА Новости, 18.10.2021

Россия приостанавливает работу представительства при НАТО с 1 ноября

Россия с 1 ноября приостановит работу постпредства и других органов для контактов с Североатлантическим альянсом, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T14:39

2021-10-18T14:39

2021-10-18T17:08

нато

сергей лавров

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Россия с 1 ноября приостановит работу постпредства и других органов для контактов с Североатлантическим альянсом, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров."В ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства <...>, в том числе работу главного военного представителя, наверное, с 1 ноября или, может быть, это займет еще несколько дней", — сказал он на пресс-конференции.Также неопределенное время не будет функционировать военная миссия НАТО в Москве, а информационное бюро закроют. Лавров отметил, что сейчас между сторонами нет никакого общения по линии военных.Альянс ранее отозвал аккредитацию у восьми сотрудников российского постпредства и сократил число разрешений до десяти.По словам министра, России это решение не объяснили. Лавров подчеркнул, что Москва "больше не будет делать вид, что в ближайшей перспективе возможны какие-то перемены в отношениях".

https://ria.ru/20211013/nato-1754407432.html

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Лавров объявил о приостановке работы военной миссии связи НАТО в Москве Лавров объявил о приостановке работы военной миссии связи НАТО в Москве 2021-10-18T14:39 true PT1M04S

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нато, сергей лавров