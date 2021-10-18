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Россия приостанавливает работу представительства при НАТО с 1 ноября
Россия приостанавливает работу представительства при НАТО с 1 ноября - РИА Новости, 18.10.2021
Россия приостанавливает работу представительства при НАТО с 1 ноября
Россия с 1 ноября приостановит работу постпредства и других органов для контактов с Североатлантическим альянсом, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T14:39
2021-10-18T17:08
нато
сергей лавров
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Россия с 1 ноября приостановит работу постпредства и других органов для контактов с Североатлантическим альянсом, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров."В ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства &lt;...&gt;, в том числе работу главного военного представителя, наверное, с 1 ноября или, может быть, это займет еще несколько дней", — сказал он на пресс-конференции.Также неопределенное время не будет функционировать военная миссия НАТО в Москве, а информационное бюро закроют. Лавров отметил, что сейчас между сторонами нет никакого общения по линии военных.Альянс ранее отозвал аккредитацию у восьми сотрудников российского постпредства и сократил число разрешений до десяти.По словам министра, России это решение не объяснили. Лавров подчеркнул, что Москва "больше не будет делать вид, что в ближайшей перспективе возможны какие-то перемены в отношениях".
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Лавров объявил о приостановке работы военной миссии связи НАТО в Москве
Лавров объявил о приостановке работы военной миссии связи НАТО в Москве
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нато, сергей лавров
14:39 18.10.2021 (обновлено: 17:08 18.10.2021)
 
Россия приостанавливает работу представительства при НАТО с 1 ноября

Россия с 1 ноября приостанавливает работу представительства при НАТО

© AFP 2021 / Yves Herman/File PhotoСаммит НАТО в Брюселе
Саммит НАТО в Брюселе - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© AFP 2021 / Yves Herman/File Photo
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Россия с 1 ноября приостановит работу постпредства и других органов для контактов с Североатлантическим альянсом, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
"В ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства <...>, в том числе работу главного военного представителя, наверное, с 1 ноября или, может быть, это займет еще несколько дней", — сказал он на пресс-конференции.
Также неопределенное время не будет функционировать военная миссия НАТО в Москве, а информационное бюро закроют.
Лавров отметил, что сейчас между сторонами нет никакого общения по линии военных.

"Если у натовцев возникнут какие-то экстренные дела, то они могут обращаться по этим вопросам к нашему послу в Бельгии, который обеспечивает двусторонние отношения между Россией и Королевством Бельгия", — добавил глава ведомства.

Альянс ранее отозвал аккредитацию у восьми сотрудников российского постпредства и сократил число разрешений до десяти.
По словам министра, России это решение не объяснили. Лавров подчеркнул, что Москва "больше не будет делать вид, что в ближайшей перспективе возможны какие-то перемены в отношениях".
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