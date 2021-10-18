https://ria.ru/20211018/nato-1755039391.html

Россия прекращает работу информбюро НАТО в Москве

Россия прекращает работу информбюро НАТО в Москве - РИА Новости, 18.10.2021

Россия прекращает работу информбюро НАТО в Москве

Россия прекращает работу информбюро НАТО в Москве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T14:38

2021-10-18T14:38

2021-10-18T14:47

в мире

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россия

гвинея-бисау

нато

сергей лавров

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Россия прекращает работу информбюро НАТО в Москве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Прекращается деятельность информационного бюро НАТО в Москве, которое было учреждено при посольстве королевства Бельгии", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Гвинеи-Бисау Сузи Карлой Барбозой.

https://ria.ru/20211008/nato-1753655895.html

москва

россия

гвинея-бисау

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в мире, москва, россия, гвинея-бисау, нато, сергей лавров