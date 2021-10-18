https://ria.ru/20211018/narusheniya-1755043410.html

В московском транспорте усилят контроль за соблюдением масочного режима

В московском транспорте усилят контроль за соблюдением масочного режима - РИА Новости, 18.10.2021

В московском транспорте усилят контроль за соблюдением масочного режима

Контролеры в метро и наземном транспорте Москвы оформляют нарушение как за отсутствие маски в целом, так и за спущенную с органов дыхания маску, сообщил РИА... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T15:00

2021-10-18T15:00

2021-10-18T16:23

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Контролеры в метро и наземном транспорте Москвы оформляют нарушение как за отсутствие маски в целом, так и за спущенную с органов дыхания маску, сообщил РИА Новости руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов."Маска защищает, когда надета правильно – полностью закрывает нос и рот. Сегодня в метро почти все пассажиры заходят в масках. Но мы можем наблюдать, что проходя линию контроля у турникетов, в вагонах метро некоторые опускают маску на подбородок или снимают ее. Контролер вынужден выписать постановление о правонарушении в том случае, если маска отсутствует или не закрывает органы дыхания", - сообщил Султанов, отвечая на вопрос, будут ли штрафовать за спущенную маску в транспорте.Ранее в ГКУ "Организатор перевозок " сообщали об усилении проверок соблюдения масочного режима в метро и наземном транспорте Москвы."На фоне роста заболеваемости COVID-19 принято решение об усилении проверок по соблюдению антиковидных мер в московском транспорте, в том числе в поездах метро на 50%", - сообщил Султанов.Он отметил, что мобильные группы контролеров в поездах метрополитена увеличены на 50%.Штраф за отсутствие маски составляет 5 тысяч рублей.

https://ria.ru/20211017/oblomov-1754895077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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