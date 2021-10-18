https://ria.ru/20211018/mvf-1755093203.html

МВФ и Украина договорились о пересмотре кредитной программы

МВФ и Украина договорились о пересмотре кредитной программы - РИА Новости, 18.10.2021

МВФ и Украина договорились о пересмотре кредитной программы

Международный валютный фонд (МВФ) объявил, что достиг соглашения с Киевом о пересмотре кредитной программы, в рамках которой тот рассчитывает получить 700... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T18:50

2021-10-18T18:50

2021-10-18T19:10

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ВАШИНГТОН, 18 окт — РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) объявил, что достиг соглашения с Киевом о пересмотре кредитной программы, в рамках которой тот рассчитывает получить 700 миллионов долларов."Сотрудники МВФ и украинские власти достигли договоренности на уровне персонала о политике поддержки реформ в стране в контексте соглашения о резервном кредитовании (SBA). Это открывает путь для рассмотрения первого пересмотра SBA и запроса о продлении программы исполнительным советом МВФ", — говорится в письменном заявлении фонда.В организации добавили, что завершение этой процедуры позволит выплатить Украине порядка 700 миллионов долларов США.Программа поддержки Украины, которую совет управляющих МВФ одобрил прошлым летом, предусматривает выделение пяти миллиардов долларов. Первый транш в 2,1 миллиарда Киев уже получил, а остальное предполагалось перечислить в четыре приема, примерно по 700 миллионов долларов.

https://ria.ru/20210917/ukraina-1750397688.html

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украина, киев, мвф, сша, в мире