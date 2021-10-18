https://ria.ru/20211018/mongoliya-1755088313.html
В Монголии предложили запереть мировых лидеров вместе со "ста граммчиками"
В Монголии предложили запереть мировых лидеров вместе со "ста граммчиками" - РИА Новости, 18.10.2021
В Монголии предложили запереть мировых лидеров вместе со "ста граммчиками"
Чтобы избежать войны, мировых лидеров необходимо запереть в бункере со спиртным, с таким предложением выступил депутат парламента Монголии, глава делегации... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T18:24
2021-10-18T18:24
2021-10-18T18:24
в мире
монголия
сочи
обсе
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155096/78/1550967842_0:124:2818:1709_1920x0_80_0_0_e3b5f0468f2157bc84255a708c78fd3b.jpg
СОЧИ, 18 окт - РИА Новости. Чтобы избежать войны, мировых лидеров необходимо запереть в бункере со спиртным, с таким предложением выступил депутат парламента Монголии, глава делегации страны в Парламентской ассамблее ОБСЕ Дамдин Цогтбаатар."Возьмите граненый стакан, сто граммчиков возьмите, закройтесь в каком-то бункере, не выходите, пока не найдете общий язык. После двух бутылок, я уверен, они выйдут друзьями. В сегодняшнем мире добра всем хватит", - сказал он в ходе заседания дискуссионного клуба "Валдай".По его словам, малые страны не могут просто так ждать, когда большие державы найдут общий язык. "Мы, будучи ни при чем, не хотим, чтобы наша страна исчезла", - отметил политик.В Сочи проходит 18-е ежегодное заседание международного дискуссионного клуба "Валдай". Мероприятия с участием, как российских, так и зарубежных экспертов, стартовали 18 октября и продлятся четыре дня. Ожидается выступление президента России Владимира Путина.
https://ria.ru/20210920/prichina-1750924002.html
https://ria.ru/20211015/rakety-1754614028.html
монголия
сочи
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155096/78/1550967842_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ef03cf4a9d61bc28e2899fbf6f6139ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, монголия, сочи, обсе, россия
В Монголии предложили запереть мировых лидеров вместе со "ста граммчиками"
Монгольский политик Цогтбаатар предложил запирать мировых лидеров в бункере со спиртным