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Россельхознадзор обнаружил в сухом молоке из Белоруссии кишечную палочку
Россельхознадзор обнаружил в сухом молоке из Белоруссии кишечную палочку - РИА Новости, 18.10.2021
Россельхознадзор обнаружил в сухом молоке из Белоруссии кишечную палочку
Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля сухого молока белорусского ОАО "Милкавита" из-за выявления в этой продукции кишечной палочки,... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T12:47
2021-10-18T12:47
2021-10-18T12:47
экономика
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продукты
белоруссия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
здоровье - общество
союзмолоко
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля сухого молока белорусского ОАО "Милкавита" из-за выявления в этой продукции кишечной палочки, говорится в сообщении ведомства."...в связи с нарушением требований Евразийского экономического союза в продукции предприятия Республики Беларусь Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции: 1. Открытое акционерное общество "Милкавита" - выявление БГКП (бактерии группы кишечной палочки - ред.) в продукции "молоко сухое", - сообщается в материалах.Согласно рейтингу Национального союза производителей молока ("Союзмолоко"), "Милкавита" (бренд Milkavita) входит в топ-10 крупнейших перереботчиков молока в Белоруссии с совокупной ежедневной мощностью одна тысяча тонн молока, выпуская, в частности, в сутки до 600 тонн цельномолочной продукции и 50 тонн сухих молочных продуктов. В ассортименте предприятия более 150 наименований продукции, включая йогурты, десерты, сыры и масло.
https://ria.ru/20211004/moreprodukty-1752922502.html
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экономика, в мире, продукты, белоруссия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), здоровье - общество, союзмолоко, молоко, россия
Россельхознадзор обнаружил в сухом молоке из Белоруссии кишечную палочку
Россельхознадзор обнаружил в сухом молоке белорусской "Милкавиты" кишечную палочку