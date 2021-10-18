Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211018/moloko-1755015434.html
Россельхознадзор обнаружил в сухом молоке из Белоруссии кишечную палочку
Россельхознадзор обнаружил в сухом молоке из Белоруссии кишечную палочку - РИА Новости, 18.10.2021
Россельхознадзор обнаружил в сухом молоке из Белоруссии кишечную палочку
Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля сухого молока белорусского ОАО "Милкавита" из-за выявления в этой продукции кишечной палочки,... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T12:47
2021-10-18T12:47
экономика
в мире
продукты
белоруссия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
здоровье - общество
союзмолоко
молоко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155588/27/1555882788_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_10f7f3344623786de601898e3e8bdd76.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля сухого молока белорусского ОАО "Милкавита" из-за выявления в этой продукции кишечной палочки, говорится в сообщении ведомства."...в связи с нарушением требований Евразийского экономического союза в продукции предприятия Республики Беларусь Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции: 1. Открытое акционерное общество "Милкавита" - выявление БГКП (бактерии группы кишечной палочки - ред.) в продукции "молоко сухое", - сообщается в материалах.Согласно рейтингу Национального союза производителей молока ("Союзмолоко"), "Милкавита" (бренд Milkavita) входит в топ-10 крупнейших перереботчиков молока в Белоруссии с совокупной ежедневной мощностью одна тысяча тонн молока, выпуская, в частности, в сутки до 600 тонн цельномолочной продукции и 50 тонн сухих молочных продуктов. В ассортименте предприятия более 150 наименований продукции, включая йогурты, десерты, сыры и масло.
https://ria.ru/20211004/moreprodukty-1752922502.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155588/27/1555882788_153:0:2882:2047_1920x0_80_0_0_d43013a900374d10ebbd50a1de832570.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, в мире, продукты, белоруссия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), здоровье - общество, союзмолоко, молоко, россия
12:47 18.10.2021
 
Россельхознадзор обнаружил в сухом молоке из Белоруссии кишечную палочку

Россельхознадзор обнаружил в сухом молоке белорусской "Милкавиты" кишечную палочку

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИсследование сухого молока в лаборатории
Исследование сухого молока в лаборатории - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля сухого молока белорусского ОАО "Милкавита" из-за выявления в этой продукции кишечной палочки, говорится в сообщении ведомства.
"...в связи с нарушением требований Евразийского экономического союза в продукции предприятия Республики Беларусь Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции: 1. Открытое акционерное общество "Милкавита" - выявление БГКП (бактерии группы кишечной палочки - ред.) в продукции "молоко сухое", - сообщается в материалах.
Согласно рейтингу Национального союза производителей молока ("Союзмолоко"), "Милкавита" (бренд Milkavita) входит в топ-10 крупнейших перереботчиков молока в Белоруссии с совокупной ежедневной мощностью одна тысяча тонн молока, выпуская, в частности, в сутки до 600 тонн цельномолочной продукции и 50 тонн сухих молочных продуктов. В ассортименте предприятия более 150 наименований продукции, включая йогурты, десерты, сыры и масло.
Продажа креветок на продовольственной ярмарке во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 04:20
Во Владивостоке проверят морепродукты после обнаружения опасных водорослей
 
ЭкономикаВ миреПродуктыБелоруссияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Здоровье - ОбществоСоюзмолокоМолокоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42В пяти районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за гибели сельхозкультур
04:34КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря, передает Ренхап
04:25Диетолог назвала идеальные продукты для ужина
04:19Специалист научила, как удалить личное фото из чужих соцсетей
04:14Директору подрядчика ВМС США грозит 15 лет тюрьмы за взятку
04:14Украинских пенсионеров призвали готовиться к "худшему"
04:09На Украине рассказали о "троянском коне" против "Северного потока — 2"
04:03Венесуэльский политик назвал экстрадицию Сааба в США давлением на Мадуро
03:38СМИ сообщили об убийстве в Коста-Рике на ферме американца шести человек
03:37В России испытали автономную группу ударных роботов, сообщил источник
03:19В "Росатоме" рассказали, как первыми в мире нашли решение важной задачи
03:18Юрист рассказал, как правильно оспорить штраф с видеокамеры
03:15Врач перечислила помогающие снять стресс продукты
03:07На Камчатке расширили перечень сфер, где введена обязательная вакцинация
03:00Ученые рассказали, почему банки "зеленеют" и чем это грозит
03:00Юристы рассказали, за что владельцам квартир грозят серьезные штрафы
02:58Зеленский признался в бессмысленности вопросов о вступлении Украины в ЕС
02:44Россия и США подготовили проект резолюции по информационной безопасности
02:40Бастрыкин поручил проверить действия следователя в Ленинградской области
02:35Диетолог рассказала, что произойдет с организмом, если отказаться от мяса
Лента новостейМолния