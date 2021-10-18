https://ria.ru/20211018/mnenie-1755056693.html

Киев не интересует мнение Москвы по вступлению в НАТО, заявил МИД Украины

Киев не интересует мнение Москвы по вступлению в НАТО, заявил МИД Украины - РИА Новости, 18.10.2021

Киев не интересует мнение Москвы по вступлению в НАТО, заявил МИД Украины

Украину не интересует мнение РФ в вопросе вступления страны в НАТО, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя слова пресс-секретаря... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T15:56

2021-10-18T15:56

2021-10-18T15:56

в мире

twitter

киев

москва

владимир путин

нато

верховная рада украины

мид украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155863/09/1558630973_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_ffc9d2e24bd4e71e1c99e4ec5d958cca.jpg

КИЕВ, 18 окт - РИА Новости. Украину не интересует мнение РФ в вопросе вступления страны в НАТО, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.Ранее Песков назвал "худшим сценарием" перспективу вступления Украины в НАТО, и заверил, что в таком случае Россия примет меры "по обеспечению собственной безопасности". Об этом шла речь в его комментарии для документального фильма под названием "Владимир Путин: хозяин игры" (Poutine, le maître du jeu) телеканала France 5."Нас не интересует мнение РФ по вступлению Украины в НАТО. Россия не имеет права голоса в дискуссии о будущем членстве Украины в альянсе", - написал Кулеба в своем Twitter и прикрепил ссылку на новость с соответствующим комментарием Пескова.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Песков заявлял, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.

https://ria.ru/20211017/pentagon-1754934294.html

https://ria.ru/20211017/pushkov-1754901501.html

киев

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, twitter, киев, москва, владимир путин, нато, верховная рада украины, мид украины, дмитрий кулеба, россия