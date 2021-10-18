Киев не интересует мнение Москвы по вступлению в НАТО, заявил МИД Украины
Глава МИД Украины Кулеба: Киев не интересует мнение Москвы по вопросу вступления в НАТО
КИЕВ, 18 окт - РИА Новости. Украину не интересует мнение РФ в вопросе вступления страны в НАТО, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Ранее Песков назвал "худшим сценарием" перспективу вступления Украины в НАТО, и заверил, что в таком случае Россия примет меры "по обеспечению собственной безопасности". Об этом шла речь в его комментарии для документального фильма под названием "Владимир Путин: хозяин игры" (Poutine, le maître du jeu) телеканала France 5.
"Нас не интересует мнение РФ по вступлению Украины в НАТО. Россия не имеет права голоса в дискуссии о будущем членстве Украины в альянсе", - написал Кулеба в своем Twitter и прикрепил ссылку на новость с соответствующим комментарием Пескова.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Песков заявлял, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
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