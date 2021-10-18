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Меркель сравнила ситуацию с миграцией с кризисом 2015 года
Меркель сравнила ситуацию с миграцией с кризисом 2015 года - РИА Новости, 18.10.2021
Меркель сравнила ситуацию с миграцией с кризисом 2015 года
Канцлер Ангела Меркель заявила, что актуальная ситуация с миграцией в Евросоюзе отличается от кризиса 2015 года. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T15:46
2021-10-18T15:46
в мире
белоруссия
минск
латвия
ангела меркель
евросоюз
александр лукашенко
весь мир
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БЕРЛИН, 18 окт - РИА Новости. Канцлер Ангела Меркель заявила, что актуальная ситуация с миграцией в Евросоюзе отличается от кризиса 2015 года."Перед нами стоит вызов в связи с миграцией. Ситуация отличается от того, что было в 2015 году, но миграционный вопрос, как и прежде, остается нерешенным. Это задача, которая стоит перед нами", - заявила Меркель на пресс-конференции с бельгийским премьер-министров Ксавье Беттелем.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". При этом в интервью CNN белорусский президент опроверг предположения о том, что белорусская сторона использует миграционный кризис на границе ЕС, чтобы отомстить Евросоюзу за политику санкций, а также за то, что там принимают у себя белорусских оппозиционеров.
https://ria.ru/20211017/evropa-1754921037.html
белоруссия
минск
латвия
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в мире, белоруссия, минск, латвия, ангела меркель, евросоюз, александр лукашенко, весь мир, ксавье беттель
15:46 18.10.2021
 
Меркель сравнила ситуацию с миграцией с кризисом 2015 года

Меркель заявила, что ситуация с миграцией в Евросоюзе отличается от кризиса 2015 года

© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкБеженцы рядом с лагерем "Джунгли" в Кале во Франции
Беженцы рядом с лагерем Джунгли в Кале во Франции - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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БЕРЛИН, 18 окт - РИА Новости. Канцлер Ангела Меркель заявила, что актуальная ситуация с миграцией в Евросоюзе отличается от кризиса 2015 года.
"Перед нами стоит вызов в связи с миграцией. Ситуация отличается от того, что было в 2015 году, но миграционный вопрос, как и прежде, остается нерешенным. Это задача, которая стоит перед нами", - заявила Меркель на пресс-конференции с бельгийским премьер-министров Ксавье Беттелем.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". При этом в интервью CNN белорусский президент опроверг предположения о том, что белорусская сторона использует миграционный кризис на границе ЕС, чтобы отомстить Евросоюзу за политику санкций, а также за то, что там принимают у себя белорусских оппозиционеров.
Мигранты - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
17 октября, 13:16
ЕС зафиксировал увеличение числа прошений об убежище
 
В миреБелоруссияМинскЛатвияАнгела МеркельЕвросоюзАлександр ЛукашенкоВесь мирКсавье Беттель
 
 
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