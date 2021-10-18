В Литве сравнили ситуацию на границе с Белоруссией с кризисом 2015 года
Глава МИД Литвы Ландсбергис сравнил ситуацию на границе с Белоруссией с кризисом 2015 года
© Sputnik / Алексей СтефановНелегальные мигранты в лагере на границе Литвы и Белоруссии
© Sputnik / Алексей Стефанов
"Я думаю, что нам недостаёт понимания приоритетности этого вопроса. Я думаю, то, что мы видим, - это возможное повторение событий 2015 года. Сейчас ситуация другая, но ее политические последствия и политическое давление на Евросоюз достаточно схожи", - сказал он журналистам перед началом Совета глав МИД стран ЕС.
Министр считает, что Евросоюзу стоит предпринять дополнительные шаги для разрешения ситуации. Этот вопрос будет поднят в понедельник на совете.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". При этом в интервью CNN белорусский президент опроверг предположения о том, что белорусская сторона использует миграционный кризис на границе ЕС, чтобы отомстить Евросоюзу за политику санкций, а также за то, что там принимают у себя белорусских оппозиционеров.
В Евросоюзе в 2015 году разогрелся миграционный кризис, он вызвал большие споры внутри ЕС, его последствия ощущаются до сих пор. Этот кризис был вызван резким увеличением притока мигрантов в Евросоюз из стран Ближнего Востока, Африки, других регионов. Тогда ЕС заключил с Турцией соглашение, которое должно было остановить поток нелегалов в Европу с территории этой страны.
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