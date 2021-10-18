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В Литве сравнили ситуацию на границе с Белоруссией с кризисом 2015 года
В Литве сравнили ситуацию на границе с Белоруссией с кризисом 2015 года - РИА Новости, 18.10.2021
В Литве сравнили ситуацию на границе с Белоруссией с кризисом 2015 года
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что нынешняя ситуация с мигрантами из Белоруссии сравнима с миграционным кризисом Евросоюза 2015... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T12:21
2021-10-18T12:21
в мире
литва
белоруссия
африка
евросоюз
александр лукашенко
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что нынешняя ситуация с мигрантами из Белоруссии сравнима с миграционным кризисом Евросоюза 2015 года."Я думаю, что нам недостаёт понимания приоритетности этого вопроса. Я думаю, то, что мы видим, - это возможное повторение событий 2015 года. Сейчас ситуация другая, но ее политические последствия и политическое давление на Евросоюз достаточно схожи", - сказал он журналистам перед началом Совета глав МИД стран ЕС.Министр считает, что Евросоюзу стоит предпринять дополнительные шаги для разрешения ситуации. Этот вопрос будет поднят в понедельник на совете.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". При этом в интервью CNN белорусский президент опроверг предположения о том, что белорусская сторона использует миграционный кризис на границе ЕС, чтобы отомстить Евросоюзу за политику санкций, а также за то, что там принимают у себя белорусских оппозиционеров.В Евросоюзе в 2015 году разогрелся миграционный кризис, он вызвал большие споры внутри ЕС, его последствия ощущаются до сих пор. Этот кризис был вызван резким увеличением притока мигрантов в Евросоюз из стран Ближнего Востока, Африки, других регионов. Тогда ЕС заключил с Турцией соглашение, которое должно было остановить поток нелегалов в Европу с территории этой страны.
https://ria.ru/20211016/minsk-1754873947.html
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в мире, литва, белоруссия, африка, евросоюз, александр лукашенко
12:21 18.10.2021
 
В Литве сравнили ситуацию на границе с Белоруссией с кризисом 2015 года

Глава МИД Литвы Ландсбергис сравнил ситуацию на границе с Белоруссией с кризисом 2015 года

© Sputnik / Алексей СтефановНелегальные мигранты в лагере на границе Литвы и Белоруссии
Нелегальные мигранты в лагере на границе Литвы и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© Sputnik / Алексей Стефанов
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что нынешняя ситуация с мигрантами из Белоруссии сравнима с миграционным кризисом Евросоюза 2015 года.
"Я думаю, что нам недостаёт понимания приоритетности этого вопроса. Я думаю, то, что мы видим, - это возможное повторение событий 2015 года. Сейчас ситуация другая, но ее политические последствия и политическое давление на Евросоюз достаточно схожи", - сказал он журналистам перед началом Совета глав МИД стран ЕС.
Пограничник на границе между Белоруссией и Польшей - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
16 октября, 18:47
Польские пограничники силой выдворили мигранта, находившегося без сознания
Министр считает, что Евросоюзу стоит предпринять дополнительные шаги для разрешения ситуации. Этот вопрос будет поднят в понедельник на совете.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". При этом в интервью CNN белорусский президент опроверг предположения о том, что белорусская сторона использует миграционный кризис на границе ЕС, чтобы отомстить Евросоюзу за политику санкций, а также за то, что там принимают у себя белорусских оппозиционеров.
В Евросоюзе в 2015 году разогрелся миграционный кризис, он вызвал большие споры внутри ЕС, его последствия ощущаются до сих пор. Этот кризис был вызван резким увеличением притока мигрантов в Евросоюз из стран Ближнего Востока, Африки, других регионов. Тогда ЕС заключил с Турцией соглашение, которое должно было остановить поток нелегалов в Европу с территории этой страны.
Сотрудница пограничной службы Польши на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 15:58
На границе Польши и Белоруссии нашли тело нелегального мигранта
 
В миреЛитваБелоруссияАфрикаЕвросоюзАлександр Лукашенко
 
 
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