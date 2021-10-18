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Из России выдворят мигранта, кинувшего фрукт в пожилого жителя Самары
Из России выдворят мигранта, кинувшего фрукт в пожилого жителя Самары - РИА Новости, 18.10.2021
Из России выдворят мигранта, кинувшего фрукт в пожилого жителя Самары
Из России выдворят мигранта, устроившего в Самаре конфликт с пенсионером, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T13:03
2021-10-18T13:03
2021-10-18T17:04
происшествия
самара
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САМАРА, 18 окт — РИА Новости. Из России выдворят мигранта, устроившего в Самаре конфликт с пенсионером, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в одной из торговых точек Промышленного района группа иностранцев "ради забавы" кинула фруктом в пожилого мужчину и попала ему в глаз. После этого полиция начала проверку.Сотрудники ведомства установили инициатора конфликта — это 25-летний гражданин одного из среднеазиатских государств. Против него составили административные протоколы за совершение мелкого хулиганства и нарушение миграционного законодательства."Шестнадцатого октября Промышленным районным судом города Самары мужчина признан виновным в совершении данных правонарушений и ему назначено наказание в виде штрафа с административным выдворением за пределы Российской Федерации", — говорится в сообщении.Как передает ГТРК "Самара", мужчина признал свою вину и принес извинения.
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Инцидент в Самаре: прохожие заступились за старика, которого обидели мигранты
Полиция начала проверку после инцидента в Самаре, где мигранты, продававшие фрукты и овощи, чем-то швырнули в старика. По его словам, такое происходит чуть ли не каждый день.
2021-10-18T13:03
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происшествия, самара
13:03 18.10.2021 (обновлено: 17:04 18.10.2021)
Из России выдворят мигранта, кинувшего фрукт в пожилого жителя Самары
Инициатора конфликта между пенсионером и торговцами-мигрантами в Самаре выдворят из России
САМАРА, 18 окт — РИА Новости.
Из России выдворят мигранта, устроившего в Самаре
конфликт с пенсионером, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в одной из торговых точек Промышленного района группа иностранцев "ради забавы" кинула фруктом в пожилого мужчину и попала ему в глаз. После этого полиция начала проверку.
Сотрудники ведомства установили инициатора конфликта — это 25-летний гражданин одного из среднеазиатских государств. Против него составили административные протоколы за совершение мелкого хулиганства и нарушение миграционного законодательства.
"Шестнадцатого октября Промышленным районным судом города Самары мужчина признан виновным в совершении данных правонарушений и ему назначено наказание в виде штрафа с административным выдворением за пределы Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Как передает ГТРК "Самара", мужчина признал свою вину и принес извинения.