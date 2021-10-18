https://ria.ru/20211018/migrant-1755018833.html

Из России выдворят мигранта, кинувшего фрукт в пожилого жителя Самары

Из России выдворят мигранта, кинувшего фрукт в пожилого жителя Самары - РИА Новости, 18.10.2021

Из России выдворят мигранта, кинувшего фрукт в пожилого жителя Самары

Из России выдворят мигранта, устроившего в Самаре конфликт с пенсионером, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T13:03

2021-10-18T13:03

2021-10-18T17:04

происшествия

самара

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САМАРА, 18 окт — РИА Новости. Из России выдворят мигранта, устроившего в Самаре конфликт с пенсионером, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в одной из торговых точек Промышленного района группа иностранцев "ради забавы" кинула фруктом в пожилого мужчину и попала ему в глаз. После этого полиция начала проверку.Сотрудники ведомства установили инициатора конфликта — это 25-летний гражданин одного из среднеазиатских государств. Против него составили административные протоколы за совершение мелкого хулиганства и нарушение миграционного законодательства."Шестнадцатого октября Промышленным районным судом города Самары мужчина признан виновным в совершении данных правонарушений и ему назначено наказание в виде штрафа с административным выдворением за пределы Российской Федерации", — говорится в сообщении.Как передает ГТРК "Самара", мужчина признал свою вину и принес извинения.

https://ria.ru/20211015/rynok-1754782071.html

самара

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2021

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Инцидент в Самаре: прохожие заступились за старика, которого обидели мигранты Полиция начала проверку после инцидента в Самаре, где мигранты, продававшие фрукты и овощи, чем-то швырнули в старика. По его словам, такое происходит чуть ли не каждый день. 2021-10-18T13:03 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, самара