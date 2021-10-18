13:48 18.10.2021 (обновлено: 14:39 18.10.2021)
Спикер Рады назвал условие обмена Медведчука
Спикер Рады Стефанчук допустил обмен Медведчука при наличии у него российского гражданства
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева
КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук назвал допустимым "обмен" главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука с точки зрения закона, если будет доказано российское гражданство политика.
Ранее президент Владимир Зеленский в эфире телеканала ICTV заявил, что рассмотрел бы такую возможность. Сам Медведчук сказал, что идея его не интересует и он считает, что глава государства продемонстрировал, "в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украина".
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"Давайте дождемся, есть ли доказательства наличия у этого депутата гражданства России, после этого нужно принимать решение в пределах, предусмотренных законом Украины. Если такие обменные операции могут проводиться и они будут подтверждены стороной обмена, тогда нужно принимать решение", — сказал спикер на брифинге.
Медведчуку 8 октября огласили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава СБУ Иван Баканов заявил, что политик в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством страны. Суд принял решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.
Против него заведено еще одно дело: Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.