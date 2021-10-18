https://ria.ru/20211018/medvedchuk-1755028535.html

Спикер Рады назвал условие обмена Медведчука

Спикер Рады назвал условие обмена Медведчука - РИА Новости, 18.10.2021

Спикер Рады назвал условие обмена Медведчука

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук назвал допустимым "обмен" главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука с... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T13:48

2021-10-18T13:48

2021-10-18T14:39

в мире

украина

верховная рада украины

виктор медведчук

оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук назвал допустимым "обмен" главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука с точки зрения закона, если будет доказано российское гражданство политика.Ранее президент Владимир Зеленский в эфире телеканала ICTV заявил, что рассмотрел бы такую возможность. Сам Медведчук сказал, что идея его не интересует и он считает, что глава государства продемонстрировал, "в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украина"."Давайте дождемся, есть ли доказательства наличия у этого депутата гражданства России, после этого нужно принимать решение в пределах, предусмотренных законом Украины. Если такие обменные операции могут проводиться и они будут подтверждены стороной обмена, тогда нужно принимать решение", — сказал спикер на брифинге.Медведчуку 8 октября огласили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава СБУ Иван Баканов заявил, что политик в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством страны. Суд принял решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.Против него заведено еще одно дело: Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

https://ria.ru/20211017/zelenskiy-1754948574.html

https://ria.ru/20211018/ukraina-1754774260.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, верховная рада украины, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь