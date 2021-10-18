08:43 18.10.2021 (обновлено: 09:05 18.10.2021)
Медведчук заявил, что идея возможного "обмена" его не интересует
Медведчук заявил, у него нет другого гражданства, кроме украинского
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук на заседании Печерского районного суда города Киева
КИЕВ, 18 окт – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук заявил, что идея возможного "обмена" его не интересует, и считает, что президент страны Владимир Зеленский, рассуждая о об этом, продемонстрировал, "в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украина".
Ранее Зеленский заявил в эфире телеканала ICTV, что рассмотрел бы возможность обмена находящегося под следствием Медведчука, если бы у того было гражданство РФ.
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"У меня не было и нет другого гражданства, кроме украинского… То, что президент, игнорируя конституционный принцип презумпции невиновности, позволяет себе рассуждать об обмене, наглядно демонстрирует, в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украины, и фактически свидетельствует, что страна прекратила свое существование как правовое государство. Кроме того, считаю, что президенту не стоит утруждать себя рассмотрением вопроса об обмене. Эта идея несостоятельна, и она меня абсолютно не интересует", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте партии в понедельник.
Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля из неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря.
Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.