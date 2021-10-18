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https://ria.ru/20211018/medvedchuk-1754970131.html
Медведчук заявил, что идея возможного "обмена" его не интересует
Медведчук заявил, что идея возможного "обмена" его не интересует - РИА Новости, 18.10.2021
Медведчук заявил, что идея возможного "обмена" его не интересует
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук заявил, что идея возможного "обмена" его не интересует, и считает, что РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T08:43
2021-10-18T09:05
в мире
виктор медведчук
украина
киев
владимир зеленский
тарас козак
оппозиционная платформа - за жизнь
иван баканов
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КИЕВ, 18 окт – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук заявил, что идея возможного "обмена" его не интересует, и считает, что президент страны Владимир Зеленский, рассуждая о об этом, продемонстрировал, "в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украина".Ранее Зеленский заявил в эфире телеканала ICTV, что рассмотрел бы возможность обмена находящегося под следствием Медведчука, если бы у того было гражданство РФ."У меня не было и нет другого гражданства, кроме украинского… То, что президент, игнорируя конституционный принцип презумпции невиновности, позволяет себе рассуждать об обмене, наглядно демонстрирует, в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украины, и фактически свидетельствует, что страна прекратила свое существование как правовое государство. Кроме того, считаю, что президенту не стоит утруждать себя рассмотрением вопроса об обмене. Эта идея несостоятельна, и она меня абсолютно не интересует", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте партии в понедельник.Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля из неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря.Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
https://ria.ru/20211017/zelenskiy-1754948574.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211013/medvedchuk-1754325193.html
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в мире, виктор медведчук, украина, киев, владимир зеленский, тарас козак, оппозиционная платформа - за жизнь, иван баканов, россия
08:43 18.10.2021 (обновлено: 09:05 18.10.2021)
 
Медведчук заявил, что идея возможного "обмена" его не интересует

Медведчук заявил, у него нет другого гражданства, кроме украинского

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук на заседании Печерского районного суда города Киева
Председатель политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук на заседании Печерского районного суда города Киева - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 18 окт – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук заявил, что идея возможного "обмена" его не интересует, и считает, что президент страны Владимир Зеленский, рассуждая о об этом, продемонстрировал, "в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украина".
Ранее Зеленский заявил в эфире телеканала ICTV, что рассмотрел бы возможность обмена находящегося под следствием Медведчука, если бы у того было гражданство РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
17 октября, 20:59
Зеленский оценил вероятность обмена Медведчука
"У меня не было и нет другого гражданства, кроме украинского… То, что президент, игнорируя конституционный принцип презумпции невиновности, позволяет себе рассуждать об обмене, наглядно демонстрирует, в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украины, и фактически свидетельствует, что страна прекратила свое существование как правовое государство. Кроме того, считаю, что президенту не стоит утруждать себя рассмотрением вопроса об обмене. Эта идея несостоятельна, и она меня абсолютно не интересует", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте партии в понедельник.
Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля из неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря.
Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа За жизнь Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 10:26В мире
Власти Украины перешли "красную черту", заявили в партии Медведчука
 
В миреВиктор МедведчукУкраинаКиевВладимир ЗеленскийТарас КозакОппозиционная платформа - За жизньИван БакановРоссия
 
 
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