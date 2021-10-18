https://ria.ru/20211018/medvedchuk-1754970131.html

Медведчук заявил, что идея возможного "обмена" его не интересует

Медведчук заявил, что идея возможного "обмена" его не интересует - РИА Новости, 18.10.2021

Медведчук заявил, что идея возможного "обмена" его не интересует

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук заявил, что идея возможного "обмена" его не интересует, и считает, что РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T08:43

2021-10-18T08:43

2021-10-18T09:05

в мире

виктор медведчук

украина

киев

владимир зеленский

тарас козак

оппозиционная платформа - за жизнь

иван баканов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754233766_0:411:2608:1878_1920x0_80_0_0_1701c5a60bc41301fe98c580036af930.jpg

КИЕВ, 18 окт – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук заявил, что идея возможного "обмена" его не интересует, и считает, что президент страны Владимир Зеленский, рассуждая о об этом, продемонстрировал, "в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украина".Ранее Зеленский заявил в эфире телеканала ICTV, что рассмотрел бы возможность обмена находящегося под следствием Медведчука, если бы у того было гражданство РФ."У меня не было и нет другого гражданства, кроме украинского… То, что президент, игнорируя конституционный принцип презумпции невиновности, позволяет себе рассуждать об обмене, наглядно демонстрирует, в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украины, и фактически свидетельствует, что страна прекратила свое существование как правовое государство. Кроме того, считаю, что президенту не стоит утруждать себя рассмотрением вопроса об обмене. Эта идея несостоятельна, и она меня абсолютно не интересует", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте партии в понедельник.Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля из неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря.Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

https://ria.ru/20211017/zelenskiy-1754948574.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211013/medvedchuk-1754325193.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, виктор медведчук, украина, киев, владимир зеленский, тарас козак, оппозиционная платформа - за жизнь, иван баканов, россия