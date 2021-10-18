https://ria.ru/20211018/lukashenko-1755012798.html

Лукашенко потребовал от КГБ повысить эффективность внешней разведки

Лукашенко потребовал от КГБ повысить эффективность внешней разведки - РИА Новости, 18.10.2021

Лукашенко потребовал от КГБ повысить эффективность внешней разведки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Комитет госбезопасности страны должен повысить эффективность внешней разведки, активнее пресекать попытки... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T12:34

2021-10-18T12:34

2021-10-18T12:34

в мире

белоруссия

минск

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496195_0:48:3066:1773_1920x0_80_0_0_4b764a2e85575a8e89e101a9ba1f7ea9.jpg

МИНСК, 18 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Комитет госбезопасности страны должен повысить эффективность внешней разведки, активнее пресекать попытки иностранных спецслужб получать доступ к информации госорганов."Серьезным резервом в работе комитета является повышение эффективности внешней разведки. Ее необходимо трансформировать в подразделение, способное решать стратегические задачи, усиливать наступательность, наращивать потенциал агентурной разведки и другие методы и формы, о которых вы знаете", - сказал Лукашенко в понедельник в Минске, принимая кадровые решения в системе государственной безопасности. Президента цитирует Sputnik Беларусь.По его словам, приоритетной задачей остается выявление и пресечение устремлений иностранных спецслужб к закрытой служебной информации государственных органов и предприятий.

https://ria.ru/20211014/belorussiya-1754654459.html

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко