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Лукашенко потребовал от КГБ повысить эффективность внешней разведки
Лукашенко потребовал от КГБ повысить эффективность внешней разведки - РИА Новости, 18.10.2021
Лукашенко потребовал от КГБ повысить эффективность внешней разведки
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Комитет госбезопасности страны должен повысить эффективность внешней разведки, активнее пресекать попытки... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T12:34
2021-10-18T12:34
2021-10-18T12:34
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МИНСК, 18 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Комитет госбезопасности страны должен повысить эффективность внешней разведки, активнее пресекать попытки иностранных спецслужб получать доступ к информации госорганов."Серьезным резервом в работе комитета является повышение эффективности внешней разведки. Ее необходимо трансформировать в подразделение, способное решать стратегические задачи, усиливать наступательность, наращивать потенциал агентурной разведки и другие методы и формы, о которых вы знаете", - сказал Лукашенко в понедельник в Минске, принимая кадровые решения в системе государственной безопасности. Президента цитирует Sputnik Беларусь.По его словам, приоритетной задачей остается выявление и пресечение устремлений иностранных спецслужб к закрытой служебной информации государственных органов и предприятий.
https://ria.ru/20211014/belorussiya-1754654459.html
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко
Лукашенко потребовал от КГБ повысить эффективность внешней разведки
Президент Белоруссии Лукашенко потребовал от КГБ повысить эффективность внешней разведки