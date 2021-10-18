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Лукашенко потребовал от КГБ повысить эффективность внешней разведки
Лукашенко потребовал от КГБ повысить эффективность внешней разведки - РИА Новости, 18.10.2021
Лукашенко потребовал от КГБ повысить эффективность внешней разведки
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Комитет госбезопасности страны должен повысить эффективность внешней разведки, активнее пресекать попытки... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T12:34
2021-10-18T12:34
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
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МИНСК, 18 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Комитет госбезопасности страны должен повысить эффективность внешней разведки, активнее пресекать попытки иностранных спецслужб получать доступ к информации госорганов."Серьезным резервом в работе комитета является повышение эффективности внешней разведки. Ее необходимо трансформировать в подразделение, способное решать стратегические задачи, усиливать наступательность, наращивать потенциал агентурной разведки и другие методы и формы, о которых вы знаете", - сказал Лукашенко в понедельник в Минске, принимая кадровые решения в системе государственной безопасности. Президента цитирует Sputnik Беларусь.По его словам, приоритетной задачей остается выявление и пресечение устремлений иностранных спецслужб к закрытой служебной информации государственных органов и предприятий.
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко
12:34 18.10.2021
 
Лукашенко потребовал от КГБ повысить эффективность внешней разведки

Президент Белоруссии Лукашенко потребовал от КГБ повысить эффективность внешней разведки

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 18 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Комитет госбезопасности страны должен повысить эффективность внешней разведки, активнее пресекать попытки иностранных спецслужб получать доступ к информации госорганов.
"Серьезным резервом в работе комитета является повышение эффективности внешней разведки. Ее необходимо трансформировать в подразделение, способное решать стратегические задачи, усиливать наступательность, наращивать потенциал агентурной разведки и другие методы и формы, о которых вы знаете", - сказал Лукашенко в понедельник в Минске, принимая кадровые решения в системе государственной безопасности. Президента цитирует Sputnik Беларусь.
По его словам, приоритетной задачей остается выявление и пресечение устремлений иностранных спецслужб к закрытой служебной информации государственных органов и предприятий.
Здание МВД и КГБ Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
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В Белоруссии раскрыли активных участников экстремистских Telegram-каналов
 
В миреБелоруссияМинскАлександр Лукашенко
 
 
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