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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20211018/lukashenko-1755005807.html
Лукашенко обвинил Запад в попытках сменить власть в Белоруссии
Лукашенко обвинил Запад в попытках сменить власть в Белоруссии - РИА Новости, 18.10.2021
Лукашенко обвинил Запад в попытках сменить власть в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что коллективный Запад продолжает вмешиваться во внутренние дела Минска, нацелившись на смену власти в стране. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T12:06
2021-10-18T13:34
протесты в белоруссии
в мире
сша
белоруссия
евросоюз
александр лукашенко
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МИНСК, 18 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что коллективный Запад продолжает вмешиваться во внутренние дела Минска, нацелившись на смену власти в стране."Вам лучше других известно, что неудавшаяся попытка государственного переворота не изменила планов противника. Коллективный Запад продолжает вмешиваться во внутренние дела страны, нацелившись на смену власти, а самое опасное для нас - уничтожение независимости нашего государства. Это мы должны помнить, понимать и ощущать каждый день и каждый час, особенно вы", - заявил Лукашенко, обращаясь к руководству КГБ во время рассмотрения в понедельник кадровых вопросов в системе государственной безопасности. Его слова приводит агентство Sputnik."Задействуются санкции. Финансируются протесты, экстремизм, терроризм. Подбираются и готовятся боевики. Мы это не просто знаем, мы с этим работаем", - подчеркнул президент.Лукашенко подчеркнул, что в современных условиях на сотрудников КГБ возлагается задача по обеспечению стабильной социально-политической обстановки, защите страны от внешнего деструктивного воздействия."Первоочередными задачами сегодня являются наращивание усилий по борьбе с терроризмом и экстремизмом, противодействие антиконституционным проявлениям. Принципиальное значение имеет контроль обстановки в трудовых коллективах предприятий, органов власти. Для этого мы создали соответствующие институты", - заявил глава белорусского государства.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
https://ria.ru/20211004/belorussiya-1752954780.html
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в мире, сша, белоруссия, евросоюз, александр лукашенко
12:06 18.10.2021 (обновлено: 13:34 18.10.2021)
 
Лукашенко обвинил Запад в попытках сменить власть в Белоруссии

Лукашенко: коллективный Запад нацелился на смену власти в Белоруссии

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 18 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что коллективный Запад продолжает вмешиваться во внутренние дела Минска, нацелившись на смену власти в стране.
"Вам лучше других известно, что неудавшаяся попытка государственного переворота не изменила планов противника. Коллективный Запад продолжает вмешиваться во внутренние дела страны, нацелившись на смену власти, а самое опасное для нас - уничтожение независимости нашего государства. Это мы должны помнить, понимать и ощущать каждый день и каждый час, особенно вы", - заявил Лукашенко, обращаясь к руководству КГБ во время рассмотрения в понедельник кадровых вопросов в системе государственной безопасности. Его слова приводит агентство Sputnik.
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"Задействуются санкции. Финансируются протесты, экстремизм, терроризм. Подбираются и готовятся боевики. Мы это не просто знаем, мы с этим работаем", - подчеркнул президент.
Лукашенко подчеркнул, что в современных условиях на сотрудников КГБ возлагается задача по обеспечению стабильной социально-политической обстановки, защите страны от внешнего деструктивного воздействия.
"Первоочередными задачами сегодня являются наращивание усилий по борьбе с терроризмом и экстремизмом, противодействие антиконституционным проявлениям. Принципиальное значение имеет контроль обстановки в трудовых коллективах предприятий, органов власти. Для этого мы создали соответствующие институты", - заявил глава белорусского государства.
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После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
Задержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске, организованной МИД республики - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
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