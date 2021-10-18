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Глава МИД Германии назвал Лукашенко руководителем переправки мигрантов в ЕС
Глава МИД Германии назвал Лукашенко руководителем переправки мигрантов в ЕС - РИА Новости, 18.10.2021
Глава МИД Германии назвал Лукашенко руководителем переправки мигрантов в ЕС
Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко руководителем переправки мигрантов в Евросоюз. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T11:06
2021-10-18T11:06
в мире
литва
белоруссия
германия
евросоюз
мид германии
александр лукашенко
хайко маас
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БЕРЛИН, 18 окт - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко руководителем переправки мигрантов в Евросоюз."Сегодня мы будем также говорить о Белоруссии. Политическая ситуация там, как и прежде, критическая в том, что касается подавления оппозиции, а также ежедневных нарушений прав человека. Мы в Европе сталкиваемся с тем, что Лукашенко использует беженцев как инструмент, чтобы оказывать давление на европейские страны. Лукашенко является ни кем иным, как шефом государственной сети контрабанды (мигрантов)", - заявил Маас перед началом встречи глав МИД ЕС в Люксембурге.Он добавил, что страны ЕС "не готовы дальше смотреть на то, что авиакомпании зарабатывают деньги на том, что перевозят в Германию или другие европейские страны беженцев"."Поэтому должны обсудить то, что для таких авиакомпаний должны быть последствия, что нужны санкции, которыми мы четко покажем, что мы не готовы с этим мириться", - добавил Маас.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Лукашенко ранее отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". При этом в интервью CNN белорусский президент опроверг предположения о том, что белорусская сторона использует миграционный кризис на границе ЕС, чтобы отомстить Евросоюзу за политику санкций, а также за то, что там принимают у себя белорусских оппозиционеров.
https://ria.ru/20211016/minsk-1754873947.html
https://ria.ru/20210929/forma-1752365002.html
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в мире, литва, белоруссия, германия, евросоюз, мид германии, александр лукашенко, хайко маас
11:06 18.10.2021
 
Глава МИД Германии назвал Лукашенко руководителем переправки мигрантов в ЕС

Глава МИД Германии Маас назвал Лукашенко руководителем переправки мигрантов в Евросоюз

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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БЕРЛИН, 18 окт - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко руководителем переправки мигрантов в Евросоюз.
"Сегодня мы будем также говорить о Белоруссии. Политическая ситуация там, как и прежде, критическая в том, что касается подавления оппозиции, а также ежедневных нарушений прав человека. Мы в Европе сталкиваемся с тем, что Лукашенко использует беженцев как инструмент, чтобы оказывать давление на европейские страны. Лукашенко является ни кем иным, как шефом государственной сети контрабанды (мигрантов)", - заявил Маас перед началом встречи глав МИД ЕС в Люксембурге.
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Он добавил, что страны ЕС "не готовы дальше смотреть на то, что авиакомпании зарабатывают деньги на том, что перевозят в Германию или другие европейские страны беженцев".
"Поэтому должны обсудить то, что для таких авиакомпаний должны быть последствия, что нужны санкции, которыми мы четко покажем, что мы не готовы с этим мириться", - добавил Маас.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Лукашенко ранее отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". При этом в интервью CNN белорусский президент опроверг предположения о том, что белорусская сторона использует миграционный кризис на границе ЕС, чтобы отомстить Евросоюзу за политику санкций, а также за то, что там принимают у себя белорусских оппозиционеров.
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В миреЛитваБелоруссияГерманияЕвросоюзМИД ГерманииАлександр ЛукашенкоХайко Маас
 
 
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