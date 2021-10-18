https://ria.ru/20211018/lukashenko-1754990628.html

Глава МИД Германии назвал Лукашенко руководителем переправки мигрантов в ЕС

Глава МИД Германии назвал Лукашенко руководителем переправки мигрантов в ЕС - РИА Новости, 18.10.2021

Глава МИД Германии назвал Лукашенко руководителем переправки мигрантов в ЕС

Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко руководителем переправки мигрантов в Евросоюз. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T11:06

2021-10-18T11:06

2021-10-18T11:06

в мире

литва

белоруссия

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мид германии

александр лукашенко

хайко маас

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БЕРЛИН, 18 окт - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко руководителем переправки мигрантов в Евросоюз."Сегодня мы будем также говорить о Белоруссии. Политическая ситуация там, как и прежде, критическая в том, что касается подавления оппозиции, а также ежедневных нарушений прав человека. Мы в Европе сталкиваемся с тем, что Лукашенко использует беженцев как инструмент, чтобы оказывать давление на европейские страны. Лукашенко является ни кем иным, как шефом государственной сети контрабанды (мигрантов)", - заявил Маас перед началом встречи глав МИД ЕС в Люксембурге.Он добавил, что страны ЕС "не готовы дальше смотреть на то, что авиакомпании зарабатывают деньги на том, что перевозят в Германию или другие европейские страны беженцев"."Поэтому должны обсудить то, что для таких авиакомпаний должны быть последствия, что нужны санкции, которыми мы четко покажем, что мы не готовы с этим мириться", - добавил Маас.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Лукашенко ранее отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". При этом в интервью CNN белорусский президент опроверг предположения о том, что белорусская сторона использует миграционный кризис на границе ЕС, чтобы отомстить Евросоюзу за политику санкций, а также за то, что там принимают у себя белорусских оппозиционеров.

https://ria.ru/20211016/minsk-1754873947.html

https://ria.ru/20210929/forma-1752365002.html

литва

белоруссия

германия

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в мире, литва, белоруссия, германия, евросоюз, мид германии, александр лукашенко, хайко маас