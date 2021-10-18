https://ria.ru/20211018/lokdaun-1755115324.html

В Латвии объявили локдаун из-за COVID-19

В Латвии объявили локдаун из-за COVID-19 - РИА Новости, 18.10.2021

В Латвии объявили локдаун из-за COVID-19

В Латвии объявили локдаун с 21 октября по 15 ноября, сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T21:44

2021-10-18T21:44

2021-10-18T22:50

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РИГА, 18 окт — РИА Новости. В Латвии объявили локдаун с 21 октября по 15 ноября, сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.Согласно решению Совета по кризисному управлению республики, с 20:00 (время совпадает с московским) до 5:00 в стране будет действовать комендантский час. В это время всем жителям Латвии — вне зависимости от того, были они вакцинированы или нет — запретят выходить из дома.Работу продолжат только магазины и учреждения, предоставляющие товары и услуги первой необходимости. Запрещены все массовые мероприятия.Школы — за исключением первых-третьих классов — переводят на удаленный режим обучения.Как заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Кришьянис Кариньш, решение о локдауне приняли из-за низких темпов вакцинации.В понедельник Латвия возглавила мировой топ стран с самым высоким уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последнюю неделю число новых случаев COVID-19 увеличилось на 49%, кумулятивный показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг 1266,4 — это вдвое превышает максимум второй волны.Во вторник решение Совета по кризисному управлению должны одобрить на заседании правительства.

https://ria.ru/20211018/kovid-1754789325.html

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латвия, коронавирус covid-19, в мире