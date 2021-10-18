https://ria.ru/20211018/lipetsk-1755051268.html

Липецкая прокуратура проверяет сведения о захлебнувшемся в детсаду ребенке

Липецкая прокуратура проверяет сведения о захлебнувшемся в детсаду ребенке - РИА Новости, 18.10.2021

Липецкая прокуратура проверяет сведения о захлебнувшемся в детсаду ребенке

Прокуратура начала проверку информации об инциденте в детском саду Липецка, где во время занятий в бассейне пострадал ребенок. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T15:30

2021-10-18T15:30

2021-10-18T15:30

происшествия

липецк

липецкая область

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ВОРОНЕЖ, 18 окт - РИА Новости. Прокуратура начала проверку информации об инциденте в детском саду Липецка, где во время занятий в бассейне пострадал ребенок.По данным местного издания GOROD48, в понедельник утром в детском саду №134 Липецка во время занятий в бассейне захлебнулся пятилетний воспитанник. Издание сообщает, что ребенка экстренно доставили в областную детскую больницу, его состояние медики оценивают как "крайне тяжелое" – он в коме."По поручению прокуратуры области прокуратура Левобережного района г. Липецка начала проверку по информации СМИ о трагическом инциденте с ребенком, пострадавшим во время занятий плаванием в детском саду. В ходе проверки будет дана правовая оценка обстоятельствам случившегося, а также действиям должностных лиц, ответственных за безопасность образовательного процесса", - говорится в сообщении.По данным GOROD48, инцидент произошел после занятия по плаванию. В группе было 12 детей. Когда они стали выходить из бассейна, инструктор заметила, что один мальчик упал в воду. Ребенка вытащили, и до приезда скорой педагог делала ему искусственное дыхание.

https://ria.ru/20210702/akvapark-1739536350.html

https://ria.ru/20210228/attraktsion-1599333476.html

липецк

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происшествия, липецк, липецкая область