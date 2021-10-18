https://ria.ru/20211018/lgotniki-1755037637.html

В Алтайском крае льготники смогут бесплатно подключиться к газу

В Алтайском крае льготники смогут бесплатно подключиться к газу - РИА Новости, 18.10.2021

В Алтайском крае льготники смогут бесплатно подключиться к газу

Льготники 17 районов Алтайского края смогут бесплатно подключиться к газу или получить компенсацию части понесенных на это затрат, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T14:29

2021-10-18T14:29

2021-10-18T14:29

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БАРНАУЛ, 18 окт - РИА Новости. Льготники 17 районов Алтайского края смогут бесплатно подключиться к газу или получить компенсацию части понесенных на это затрат, сообщает пресс-служба регионального правительства."До конца 2023 года бесплатно подключиться к газовым сетям смогут жители 17 муниципальных образований Алтайского края, имеющих газифицированные населенные пункты. Это стало возможным в рамках постановления губернатора региона о предоставлении единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан, подключившим свои жилые дома к природному газу. Также теперь собственники домов, которые после 21 апреля 2021 года заключили договоры и подключили газ, смогут получить компенсацию", - сообщает пресс-служба на ссылкой на министерство социальной защиты.Постановление существенно расширило список имеющих право на компенсацию. В зависимости от категории предусмотрена выплата в 50%, 75% и 100% от понесенных на внутридомовую газификацию затрат."Поддержку… получат: в размере 100 процентов, но не более 100 тысяч рублей от фактически произведенных расходов: бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей; лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; участники Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.Ветераны боевых действий и семьи погибших ветеранов боевых действий получат 75% от понесенных расходов. Половину компенсируют малоимущим одиноко проживающим гражданам и семьям, а также находящимся в трудной жизненной ситуации или имеющим статус "дети войны"."Чтобы получить такую материальную помощь, необходимо, чтобы на момент обращения дом был подключен к газу, заявитель должен быть собственником дома и проживать в нем не менее двух лет. Также документы, подтверждающие затраты на проведение газа, должны быть оформлены только на собственника жилого помещения", - уточняют в пресс-службе.Собственники домов, которые захотят воспользоваться компенсацией, могут обратиться в управление социальной защиты по месту проживания или в многофункциональный центр.

https://radiosputnik.ria.ru/20211018/gaz-1754967828.html

https://ria.ru/20210914/gazifikatsiya-1750042376.html

https://ria.ru/20210806/gaz-1744674641.html

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общество, природный газ, алтайский край, жилье, россия