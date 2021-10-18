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В Сочи легковушка столкнулась с газовозом
В Сочи легковушка столкнулась с газовозом - РИА Новости, 18.10.2021
В Сочи легковушка столкнулась с газовозом
Легковой автомобиль столкнулся с газовозом на федеральной трассе А-147 Джубга - Сочи, существует угроза взрыва, движение остановлено в обоих направлениях,... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T12:05
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сочи
авто
происшествия
дтп
россия
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СОЧИ, 18 окт – РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с газовозом на федеральной трассе А-147 Джубга - Сочи, существует угроза взрыва, движение остановлено в обоих направлениях, сообщает пресс-служба ФГБУ Упрдор "Черноморье"."В районе сан. "Белые ночи" (км 159+200, А-147 Джубга - Сочи, близ мкр. Лоо, Лазаревский район Сочи) произошло ДТП с газовозом (пропан): автомобиль занесло при входе в поворот, произошла разгерметизация цистерны. Существует угроза взрыва", - говорится в сообщении.Сейчас движение на подъезде к месту ДТП остановлено в обоих направлениях: в центр и на Джубгу. К работе привлекаются экстренные службы. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД города Сочи, в ходе проверочных мероприятий выяснилось, что автомобиль не столкнулся с легковушкой, цистерну занесло в сторону.
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РИА Новости
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353
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Газовоз завалился после ДТП на трассе Джугба – Сочи
Есть угроза взрыва: в Сочи газовоз с пропаном попал в ДТП. Инцидент произошёл на трассе Джубга — Сочи, движение в обоих направлениях остановлено. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.
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сочи, авто, происшествия, дтп, россия
12:05 18.10.2021 (обновлено: 14:12 18.10.2021)
 
В Сочи легковушка столкнулась с газовозом

Дорожные службы сообщили об угрозе взрыва после столкновения легковушки с газовозом в Сочи

Читать ria.ru в
СОЧИ, 18 окт – РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с газовозом на федеральной трассе А-147 Джубга - Сочи, существует угроза взрыва, движение остановлено в обоих направлениях, сообщает пресс-служба ФГБУ Упрдор "Черноморье".
"В районе сан. "Белые ночи" (км 159+200, А-147 Джубга - Сочи, близ мкр. Лоо, Лазаревский район Сочи) произошло ДТП с газовозом (пропан): автомобиль занесло при входе в поворот, произошла разгерметизация цистерны. Существует угроза взрыва", - говорится в сообщении.
Сейчас движение на подъезде к месту ДТП остановлено в обоих направлениях: в центр и на Джубгу. К работе привлекаются экстренные службы. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД города Сочи, в ходе проверочных мероприятий выяснилось, что автомобиль не столкнулся с легковушкой, цистерну занесло в сторону.
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